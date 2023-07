J2US: Αυτό είναι το ζευγάρι που κέρδισε τον τελικό

Αυλαία έριξε χθες το βράδυ το Just The 2 Of Us και το ζευγάρι που κέρδισε στον μεγάλο τελικό ήταν ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ.

Στον τελικό είχαν προκριθεί επίσης ο Τριαντάφυλλος με την Φελίσια Τσαλαπάτη, η Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και η Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη.

Τα ζευγάρια κλήθηκαν να ερμηνεύσουν δυο τραγούδια κι ένα ακόμα το οποίο ήταν κοινό για όλους, το «Φεύγω» της Χαρούλας Αλεξίου.

Ο Ιάσονας και η Ηρώ τραγούδησαν την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και του Ανδρέα Μικρούτσικου, που ο ηθοποιός στο παρελθόν είχε ξεχάσει εντελώς τα λόγια και το τραγούδι «Φως» που ακούγεται στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός».

Με την ερμηνεία τους κέρδισαν τόσο την κριτική επιτροπή, όσο και το τηλεοπτικό κοινό και αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές.

«Νομίζω ότι το ζω σε όνειρο όλο αυτό, ότι είμαι σε άλλη διάσταση», δήλωσε ο Ιάσονας Παπαματθαίου, ανταλλάσσοντας ευχαριστώ με την coach του και αγκαλιάζοντας το τρόπαιο του νικητή.



