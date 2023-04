J2US: «Στράβωσε» ο Τριαντάφυλλος με την κριτική επιτροπή

Ένταση επικράτησε ανάμεσα στον Τριαντάφυλλο και την κριτική επιτροπή του Just the 2 of Us μετά από την εμφάνισή του με την παρτενέρ του Φελίσια Τσαλαπάτη.

Στον Ντάφι δεν άρεσαν πάλι τα σχόλια της κριτικής επιτροπής που δεν ήταν ιδιαίτερα θερμά για την ερμηνεία της Φελίσια στο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, «Φίλα με».

Η Καίτη Γαρμπή τον ρώτησε πώς μιλά στη Φελίσια στις πρόβες και πώς την καθοδηγεί και τότε εκείνος δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και της είπε:

«Εγώ αυτό που άκουσα σήμερα είναι φανταστικό για μια κοπέλα που δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Νομίζω Καίτη μου η ομορφιά του Just είναι ότι μια κοπέλα που δεν είναι τραγουδίστρια, που είναι ραδιοφωνική παραγωγός, προσπαθεί, δίνει πόνο και πίστεψέ με κάποιες φορές δακρύζει όταν φεύγουμε από εδώ γιατί ποτέ δεν έχει ακούσει καλή κουβέντα. Πρέπει να είμαι δίκαιος, άσχετα από τα καλά λόγια που ακούω εγώ… απλά αυτό το κορίτσι στεναχωριέται συνέχεια, δίνει πολύ προσπάθεια, τρέχει από εδώ και από εκεί. Κάθε εβδομάδα ακούμε τα ίδια. Αν θέλετε να φύγουμε, φεύγουμε».

Η τελευταία φράση του ήταν αυτή που δεν άρεσε καθόλου στους κριτές, που φυσικά δεν την άφησαν να πέσει κάτω.

«Μην το λες αυτό. Με στεναχωρεί πολύ. Λαμβάνουμε υπόψιν μας ότι δεν είναι τραγουδίστρια. Δεν είναι έτσι αυτό που λες. Μην το ξαναπείς αυτό», απάντησε η Καίτη Γαρμπή.

«Δεν το αποφασίζουμε εμείς. Εμείς μπορεί να μην σε θέλαμε από την πρώτη στιγμή. Ψηφίζει ο κόσμος», είπε ο Σταμάτης Φασουλής ενοχλημένος.

Ο Ντάφι όμως δεν πτοήθηκε και επέμεινε στην αρχική του τοποθέτηση, ειδικά όταν η Καίτη Γαρμπή του είπε πως η Φελίσια δεν την έκανε να νιώσει το τραγούδι.

«Αν δεν σε αγγίζουμε να φύγουμε σου λέω», ξαναείπε ο τραγουδιστής, ενώ ο Σταμάτης Φασουλής φανερά εκνευρισμένος είπε:

«Θα μας πει ο Τριαντάφυλλος τι θα κάνουμε; Δεν κατάλαβα. Δεν την ξέρει την βαθμολογία».

Ο Νίκος Κοκλώνης προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, χωρίς μεγάλη επιτυχία, τελικά όμως όλοι αποφάσισαν να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν και να αφήσουν την ένταση στην άκρη.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media