DOT: Σαββατοκύριακο με καλεσμένους Κατερίνα Παπουτσάκη & Αντίνοο Αλμπάνη

Αύριο Σάββατο 11 Μαρτίου, ο Αντίνοος Αλμπάνης μιλάει στη Νάντια Κοντογεώργη και στον Μίνω Θεοχάρη για το πώς άλλαξε ως άνθρωπος μετά τη δυσκολία της υγείας του, για την επιτυχία του Maestro κι εξηγεί γιατί αυτό που του λείπει από τη ζωή του είναι μια υγιής σχέση.

Ο Τάσος Λέκκας έρχεται από το Αυτή η νύχτα μένει και μιλάει για τον ρόλο που προοριζόταν να υποδυθεί στην αρχή στη σειρά, αλλά και για το πώς φαντάζεται την οικογένεια που θα ήθελε να δημιουργήσει.

Οι Κατερίνα Διδασκάλου, Ματθίλδη Μαγγίρα, Άννα Μενενάκου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Μάνος Βακούσης κι άλλοι διάσημοι Έλληνες, στο πιο σουρεάλ παιχνίδι ερωτήσεων.

Η Νάντια Κοντογεώργη κι ο Μίνως Θεοχάρης με τον Αντίνοο Αλμπάνη

Ακόμη στο DOT του Σαββάτου 11/3

• Οι άνθρωποι που μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μας έδωσαν ελπίδα.

• Flashback στις πιο πετυχημένες σειρές των 90’s.

• Πώς θα μάθω να διαχειρίζομαι τη μοναξιά μέσα στη σχέση; Ο Πάνος Δήμας απαντά.

• Ο Δημήτριος Μακρυνιώτης ετοιμάζει το πιο εύκολο παγωτό στρατσιατέλα με μόνο 3 υλικά.

Την Κυριακή 12 Μαρτίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλάει στη Νάντια Κοντογεώργη και στον Μίνω Θεοχάρη για τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με τους γιους της και περιγράφει την καθημερινότητά της μετά το διαζύγιο.

Οι Μυρτώ Αλικάκη, Άννα Φόνσου, Αλμπέρτο Φάις, Λευτέρης Βασιλάκης και Γιάννα Παπαγεωργίου στο πιο σουρεάλ παιχνίδι ερωτήσεων.

Ακόμη στο DOT της Κυριακής 12/3

• Me and my monkey: Ο Τίμος Ζαχαράτος συστήνει τον Δούκα και μαζί είναι το πιο αχτύπητο δίδυμο.

• Ο Γκαλ Ρομπίσα έρχεται από το «Βραχιόλι της Φωτιάς» και μοιράζεται όσα δεν γνωριζαμε για εκεινον.

• Πώς θα μάθω να διαχειρίζομαι το άγχος μου; Η Σταυρίνα Ψιμοπούλου εξηγεί.

• Η Μάγκυ Ταμπακάκη μπαίνει στην κουζίνα του dot και ετοιμάζει το πιο σοκολατένιο cheesecake με πορτοκάλι.

Παρουσίαση: Νάντια Κοντογεώργη, Μίνως Θεοχάρης

Σκηνοθεσία: Σοφία Αθανασίου

Αρχισυνταξία: Τατιάνα Χατζή

Βοηθός Αρχισυντάκτη: Σοφία Μπάλτα

Δ/νση Παραγωγής: Νάσος Γαλακτερός

Creative Director: Ρωξάνη Ρόμπου

