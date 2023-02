Victor Vernicos: «Γεννήθηκα τη χρονιά που η Eurovision έγινε στην Ελλάδα»

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Victor Vernicos στην εκπομπή της ΕΡΤ

Καλεσμένος στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν ήταν ο 16χρονος Victor Vernicos που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Aρχικά, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη μουσική και πώς σκέφτεται τον εαυτό στη μεγάλη σκηνή του διαγωνισμού. «Το μεγαλύτερο κοινό, μπροστά στο οποίο έχω τραγουδήσει, μέχρι σήμερα, είναι γύρω στα 400-500 άτομα, σε μια παράσταση στο ωδείο. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ αυτό που θα συμβεί, το φαντάζομαι κάθε πρωί και ναι, ανυπομονώ», είπε.

Ο Victor Vernicos θα τραγουδήσει για λογαρισμό της Ελλάδας στην Eurovision την μπαλάντα What They Say /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια, μίλησε για το πρώτο τραγούδι που έγραψε, στην ηλικία των 11 ετών. «Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα, όταν ήμουν 11 ετών. Ήταν μπαλάντα και το έγραψα για έναν φίλο μου, μια περίοδο που περνούσε δύσκολα», δήλωσε.

Όπως είπε αργότερα, θεωρεί ότι είναι καρμική η συμμετοχή του στον διαγωνισμό, αφού γεννήθηκε το 2006, τη χρονιά που η Eurovision έγινε στην Ελλάδα μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το My Number One.

«Από τις ελληνικές αποστολές μου άρεσε πολύ η Μαρινέλλα, ήταν πολύ όμορφο το τραγούδι και φυσικά, η Έλενα Παπαρίζου, τη χρονιά που νικήσαμε. Από ξένες συμμετοχές, το Arcade του Duncan Laurence και το Fairytale του Alexander Rybak», πρόσθεσε ο Victor Vernicos.

Ο Victor Vernicos τραγούδησε ζωντανά στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν /Φωτογραφία ΕΡΤ

Λίγο πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή του στην εκπομπή και αφού εισέπραξε θετικά σχόλια από τους δύο παρουσιαστές, ο Βίκτωρας αποχαιρέτησε το κοινό λέγοντας: «Ελπίζω να σας κάνω υπερήφανους».

