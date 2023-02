Eurovision 2023: Τελευταίες πινελιές στο τραγούδι του ο Victor Vernicos

Δείτε συνέντευξη του Victor Vernicos στην εκπομπή Γεια σου

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τον Victor Vernicos, που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στον 67ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Εurovision, στο Λίβερπουλ της Βρετανίας.

Ο Βίκτωρας Βερνίκος στο φυσικό του περιβάλλον, το στούντιο ηχογράφησης! /Φωτογραφία ΕΡΤ

Συνεχίζει εντατικά τα μαθήματα φωνητικής, και σήμερα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, μπήκε στο στούντιο για τις τελευταίες… πινελιές στο τραγούδι του What They Say, για το οποίο δηλώνει περήφανος αφού έγραψε ο ίδιος μουσική και στίχους.

Λίγο πριν τη δημοσιοποίηση του τραγουδιού, ο Victor βάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες στο What They Say

Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε live τον φετινό μας εκπρόσωπο στην Eurovision, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, στις 13:00, στην ΕΡΤ, όπου θα μοιραστεί αγαπημένες του συνήθειες και τραγούδια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media