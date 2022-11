Εκτός αποψινού J2US ένα από τα δημοφιλέστερα ζευγάρια - Τι συνέβη;

Θυμηθείτε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του Λευτέρη Μιτσόπουλου και της Λόλας / Πηγή Βίντεο: ALPHA

Μπορεί κάθε Σάββατο βράδυ να αποσπούν θετικά σχόλια τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό, όμως, όλα δείχνουν ότι απόψε δεν θα μας μαγέψουν με την ερμηνεία τους.

Ο λόγος για τον Λευτέρη Μητσόπουλο και τον Αντώνη Παπαηλία ή αλλιώς Λόλα. Ο λόγος που δεν θα διαγωνιστούν σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα ζευγάρια στο έβδομο Live του Just The Two Of Us είναι ένα θέμα υγείας, καθώς ο Λευτέρης Μητσόπουλος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Έτσι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει και πάλι το επόμενο Σάββατο με νέο τραγούδι σε ξεχωριστή ερμηνεία.

