Η ATCOM UX/CX Agency of the Year

Την Τετάρτη 2/10 πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με την παρουσία 200 εκπροσώπων εταιρειών και θεσμικών φορέων, η τελετή απονομής των UX|CX Awards. Ο συγκεκριμένος θεσμός διοργανώνεται για πρώτη φορά, με στόχο να αναδειχτούν οι καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, έργα και τεχνολογίες που δημιουργούν αξέχαστες ψηφιακές εμπειρίες πελάτη και τον βάζουν στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Φιλοδοξία των βραβείων είναι να αποτελούν την πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος του UX / CX θα παρουσιάζει τις εξελίξεις στον τομέα της εμπειρίας πελάτη / χρήστη, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην αναβάθμισή του στη χώρα μας.

Bραβείο στην κατηγορία Βest in Media & Culture κατέκτησε το Star Channel σε συνεργασία με την ATCOM. Το silver βραβείο στην ενότητα UX/CX TRANSFORMATION & STRATEGY PER INDUSTRY παρέλαβε η διευθύντρια του ιστότοπου star.gr, Nεφέλη Αγκυρίδου μαζί με την Project Manager της ATCOM Mariella Ivanof και την Acount Manager Βαρβάρα Σάσσαρη.

Η ATCOM ανακηρύχθηκε UX/CX Agency of the Year στα UX | CX Awards 2022, τον νέο θεσμό που επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στη δημιουργία εξαιρετικών ψηφιακών εμπειριών, κερδίζοντας συνολικά 17 βραβεία για έργα πελατών της που αποτελούν σημαντικούς εκπροσώπους της αγοράς.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στο Sofitel Athens Airport, στην ATCOM απονεμήθηκε η κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, ενώ η εταιρεία κέρδισε επίσης 1 Platinum, 8 Gold, 5 Silver και 3 Bronze Awards. Οι βραβευμένες συμμετοχές αφορούν έργα για τους Άγονη Γραμμή Γόνιμη, Athens Voice, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΕΟΤ, EUROBANK, IKEA, Istorima, Star Channel και Vivartia, ενώ καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες της διοργάνωσης, “UX/CX Transformation & Strategy per Industry”, “CX Initiatives & Practices in Customer Lifecycle ” και “Best Use of Digital CX Solutions & UX Implementations ”.

«Η αναγνώριση της ATCOM, αλλά και όλων των βραβευμένων έργων μας, ως παράδειγμα βέλτιστων UX/CX πρακτικών είναι ιδιαίτερα τιμητική, καθώς η δημιουργία εμπειριών αποτελεί διαχρονική στρατηγική κατεύθυνση για εμάς. Ως πρωτοπόρα στην εδραίωση του UX στην Ελλάδα μία 10ετία πριν, η ATCOM συνεχίζει να επενδύει στην ενσωμάτωση του CX στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε τον θεσμό μία ιδιαίτερα αξιόλογη πρωτοβουλία και είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβει τη θέση που του αξίζει. Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας για τη διαρκή εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους ανθρώπους της ATCOM που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία», δήλωσε ο Ιάσων Καταρόπουλος, Chief Commercial Officer της ATCOM.

