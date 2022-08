MTV Video Music Awards 2022: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Tα MTV VMAs 2022 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας τοπική ώρα) στο New Jersey.

Φέτος, τα βραβεία δεν είχαν ούτε έναν ούτε δύο, αλλά τρεις παρουσιαστές. Αυτοί ήταν οι LL Cool J, Nicki Minaj και Jack Harlow.

Το μεγαλύτερο βραβείο των MTV VMAs 2022, το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς πήρε και φέτος η Taylor Swift για το βίντεο του τραγουδιού “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που καταφέρνει να κερδίσει το βραβείο αυτό για τρίτη φορά.

Τα υπόλοιπα βραβεία μοιράστηκαν στους καλλιτέχνες που άφησαν το στίγμα τους τη χρονιά που μας πέρασε. Ο Bad Bunny κέρδισε το βραβείο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς, ενώ η Billie Eilish εκείνο για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Το Άλμπουμ της Χρονιάς πήγε στον Harry Styles για το άλμπουμ του “Harry’s House”, ενώ οι Lil Nas X και Jack Harlow κέρδισαν το βραβείο για την Καλύτερη Συνεργασία για το τραγούδι τους “INDUSTRY BABY”.

Ένα από τα highlight της βραδιάς ήταν και το σύντομο act του Johnny Depp, τον οποίο είδαμε να εμφανίζεται ψηφιακά πάνω στο κράνος ενός πλωτού αστροναύτη (το τρόπαιο των MTV VMAs 2022, με το παρατσούκλι «Moon Person»).

Βίντεο της χρονιάς

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)” – Republic Records

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Bad Bunny – Rimas Entertainment

Τραγούδι Της χρονιάς

Billie Eilish – “Happier Than Ever” – Darkroom/Interscope Records

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Dove Cameron – Disruptor Records / Columbia Records

Καλύτερο ποπ

Harry Styles – “As It Was” – Columbia Records

Καλύτερο χιπ χοπ

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

Καλύτερο ροκ

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Καλύτερο εναλλακτικό βίντεο κλιπ

Måneskin – “I WANT TO BE YOUR SLAVE”

Βραβείο Μάικλ Τζάκσον πρωτοπορίας στην τέχνη των βίντεο κλιπ

Nicky Minaj

MTV Video Music Award for Best Metaverse Performance

BLACKPINK The Virtual | PUBG – YG Entertainment / Interscope Records

Καλύτερη σκηνοθεσία

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)” – Republic Records

MTV Video Music Global Icon Award

Red Hot Chili Peppers

Καλύτερο R&B βίντεο κλιπ

Out of time – The Weeknd

MTV Video Music Award for Best Video for Good

About Damn Time – Lizzo

