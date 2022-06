10 βραβεία για το Star στα Digital Media Awards 2022!

Τα βραβεία παρέλαβε η Διευθύντρια OnLine Media του Star Channel, Νεφέλη Αγκυρίδου, και η ομάδα της ATCOM (Ηδύλη Γκλιάτη και Μαριέλλα Ιβάνοφ) που ανέλαβε την τεχνική υλοποίηση

Το star.gr/tv βραβεύτηκε στα φετινά Digital Media Awards για τον νέο σχεδιασμό του που ενισχύει την εμπειρία του χρήστη.

Η Νεφέλη Αγκυρίδου, διευθύντρια Online Media του Star, παρέλαβε το βραβείο μαζί με την Ηδύλη Γκλιάτη και τη Μαριέλλα Ιβάνοφ της ATCOM

To Star TV μαζί με την ATCOM, που ανέλαβε την τεχνική υλοποίηση, πήρε χρυσό βραβείο στις κατηγορίες Best Responsive or Mobile Edition και Best Personalized Service.

Βραβεία Digital Media / DIME Awards 2022

Το Star TV μεταδίδει το περιεχόμενο της τηλεόρασης του Star on demand και μέσω live streaming. Η νέα του κεντρική σελίδα διευκολύνει τον χρήστη να επιλέξει τα βίντεο που θέλει να παρακολουθήσει μέσα από οποιαδήποτε συσκευή. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να φτιάξει ο επισκέπτης τη δική του playlist με τα αγαπημένα του βίντεο, ώστε να τα βρίσκει εύκολα στη home page του site, καθώς και να ενημερώνεται για τα αγαπημένα του προγράμματα μέσα από alerts και newsletters.

Το Star κέρδισε και 8 βραβεία για τη διαχείριση των social media των δημοφιλών εκπομπών Greece's Next Top Model και MasterChef.

Η τελετή απονομής των Digital Media (DIME) Awards 2022 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου στο Μεταλλουργείο. Τα βραβεία για τα Ψηφιακά Μέσα διοργάνωσε το Marketing Week και η BOUSSIAS, προκειμένου να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στον χώρο του digital publishing.

Μεταλλουργείο Digital Media Awards 2022

Redesign Star TV

Το Star, ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, υιοθετώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση με γνώμονα την ικανοποίηση των εξελισσόμενων αναγκών του ψηφιακού κοινού του, θέλησε να επανασυστηθεί σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζοντας τη στρατηγική επένδυση στο digital, το κανάλι προχώρησε στον ανασχεδιασμό και στην τεχνολογική ανανέωση του Star TV portal. Με νέο design και προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, το ανανεωμένο Star TV portal φέρνει το πλούσιο περιεχόμενο του τηλεοπτικού σταθμού στις άκρες των δακτύλων των επισκεπτών του ανεξαρτήτως συσκευής, απογειώνοντας την εμπειρία χρήσης και δείχνοντας τον δρόμο για τη νέα εποχή του Star.

Ελένη Θεοχαροπούλου (Atcom), Μαριέλλα Ιβάνοφ (Atcom), Νεφέλη Αγκυρίδου (Star Channel - Νέα Τηλεόραση), Ηδύλη Γκλιάτη (Atcom) για την παραλαβή του χρυσού Best Personalized Service στα Digital Media Awards 2022

Χρυσό Best Responsive or Mobile Edition DIME Award για το star.gr/tv

Ο ανασχεδιασμός και η ανακατασκευή του Star TV portal σχεδιάστηκε στρατηγικά, υιοθετώντας επίκαιρη και καινοτόμα προσέγγιση, επιτυγχάνοντας τα εξής:

Content is King

Όλες οι ελληνικές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές είναι διαθέσιμες για on-demand streaming, σε ελάχιστο χρόνο μετά την τηλεοπτική μετάδοση. Επίσης, στο section 'Live', υπάρχει ταυτόχρονο live streaming με την τηλεόραση, για τα προγράμματα παραγωγής Star, ενώ στο section 'Starland' υπάρχουν επιλεγμένα επεισόδια κινουμένων σχεδίων. Συνολικά, ανεβαίνουν καθημερινά περίπου 15 ώρες νέου περιεχομένου ανά ημέρα, δίνοντας κίνητρο στους χρήστες να ξαναγυρίζουν τακτικά για παρακολούθηση νέων videos.

Όλες οι ελληνικές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές είναι διαθέσιμες για on-demand streaming, σε ελάχιστο χρόνο μετά την τηλεοπτική μετάδοση. Επίσης, στο section 'Live', υπάρχει ταυτόχρονο live streaming με την τηλεόραση, για τα προγράμματα παραγωγής Star, ενώ στο section 'Starland' υπάρχουν επιλεγμένα επεισόδια κινουμένων σχεδίων. Συνολικά, ανεβαίνουν καθημερινά περίπου 15 ώρες νέου περιεχομένου ανά ημέρα, δίνοντας κίνητρο στους χρήστες να ξαναγυρίζουν τακτικά για παρακολούθηση νέων videos. User familiarity

Παροχή συναρπαστικής και ταυτόχρονα εύχρηστης online εμπειρίας για τον χρήστη. Υιοθετήθηκαν εντυπωσιακά, οικεία layouts, στα οποία κυριαρχεί η εικόνα και το κείμενο είναι minimal, με διαδοχικές λίστες ομοειδούς περιεχομένου και videos μέσα σε κάθε λίστα, στην καθιερωμένη λογική τόσο του YouTube όσο και του Netflix. Επιδιώξαμε να βοηθήσουμε τον χρήστη ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει περισσότερο περιεχόμενο, σε λιγότερα βήματα.

Παροχή συναρπαστικής και ταυτόχρονα εύχρηστης online εμπειρίας για τον χρήστη. Υιοθετήθηκαν εντυπωσιακά, οικεία layouts, στα οποία κυριαρχεί η εικόνα και το κείμενο είναι minimal, με διαδοχικές λίστες ομοειδούς περιεχομένου και videos μέσα σε κάθε λίστα, στην καθιερωμένη λογική τόσο του YouTube όσο και του Netflix. Επιδιώξαμε να βοηθήσουμε τον χρήστη ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει περισσότερο περιεχόμενο, σε λιγότερα βήματα. User experience

Εύκολη περιήγηση και επιλογή του περιεχομένου μέσα από mobile συσκευές. Σε αυτό το πνεύμα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη σε touch screens, σε σχέση με την παραδοσιακή χρήση του mouse σε desktop. Επιπλέον, βελτιστοποίηση της λειτουργίας αναζήτησης.

Εύκολη περιήγηση και επιλογή του περιεχομένου μέσα από mobile συσκευές. Σε αυτό το πνεύμα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη σε touch screens, σε σχέση με την παραδοσιακή χρήση του mouse σε desktop. Επιπλέον, βελτιστοποίηση της λειτουργίας αναζήτησης. Responsive design

Το νέο site προσφέρει ομοιόμορφο user experience σε κάθε συσκευή και ανάλυση οθόνης, είτε πρόκειται για HD desktop, είτε ακόμη και την πιο μικρή οθόνη ενός μέσου smartphone.

Το νέο site προσφέρει ομοιόμορφο user experience σε κάθε συσκευή και ανάλυση οθόνης, είτε πρόκειται για HD desktop, είτε ακόμη και την πιο μικρή οθόνη ενός μέσου smartphone. Uninterrupted streaming

Αδιάλειπτη μετάδοση του video, ανεξαρτήτως της ταχύτητας σύνδεσης του χρήστη και τη γραμμή σύνδεσης που χρησιμοποιεί – επίγεια δίκτυα ή συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Η Νεφέλη Αγκυρίδου, Διευθύντρια Online Media του Star, στα Digital Media Awards 2022

Χρυσό Best Personalized Service DIME Award για το star.gr/tv

Ο ανασχεδιασμός και η ανακατασκευή του Star TV υλοποιήθηκε υιοθετώντας επίκαιρη και καινοτόμα προσέγγιση, επιτυγχάνοντας την παροχή μιας συναρπαστικής διαδικτυακής εμπειρίας για τον χρήστη. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής υλοποίησης του ανανεωμένου site, ήταν η ενσωμάτωση στοιχείων προσωποποίησης.

Η προσωποποιημένη επικοινωνία με τον χρήστη έχει αφετηρία την εγγραφή στο site και τη δημιουργία προσωπικού προφίλ. Ως μέλος του Star, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συνδεθεί και να διαχειριστεί τον προσωπικό του λογαριασμό, επιλέγοντας τις αγαπημένες του προτιμήσεις και διαμορφώνοντας το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα στο portal.

Συνδεόμενος στο account του, ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικά διαμορφωμένη playlist με βάση τις προτιμήσεις του, στην οποία περιλαμβάνεται το επιλεγμένο από αυτόν υλικό (ταινίες, σειρές και τηλεοπτικά προγράμματα). Πρόσβαση στη λίστα έχει ήδη από το πρώτο σημείο αλληλεπίδρασης με το portal, τη homepage, ενώ έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή επεξεργασίας της λίστας με προσθαφαίρεση επιλογών. Επιπλέον, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να θέτει alerts για να λαμβάνει ενημερώσεις και υπενθυμίσεις για τα προγράμματα που έχει επιλέξει. Όσοι εγγράφονται στο star.gr/tv μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν και το τηλεοπτικό newsletter του Star.

Περαιτέρω χαρακτηριστικά που ενισχύουν και εξατομικεύουν την εμπειρία του χρήστη στο ανανεωμένο Star TV portal είναι τα εξής:

Συνεχής και άμεση τροφοδότηση του portal με περιεχόμενο του καναλιού, παράλληλα με τη δυνατότητα παρακολούθησης του live streaming για τα προγράμματα παραγωγής Star.

Αρχιτεκτονική της πληροφορίας και σχεδιασμός που προκαλούν την αίσθηση της οικειότητας στον χρήστη, ο οποίος απολαμβάνει εμπειρία στην καθιερωμένη λογική του Netflix και του YouTube.

Βελτιστοποιημένη λειτουργικότητα αναζήτησης

Ιδιαίτερη μνεία στη βελτιστοποίηση του user experience και μέσα από mobile συσκευές, ανεξαρτήτως μεγέθους οθόνης

Αδιάκοπη μετάδοση του video ανεξαρτήτως ταχύτητας και γραμμής σύνδεσης του χρήστη

Χρυσό στα Digital Media Awards για το Star και την Atcom

Το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο, υποδέχτηκε θετικά την αλλαγή αυτή, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη σημαντική βελτίωση των KPIs, έχοντας διανύσει μόλις τους πρώτους 2 μήνες της λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε:

31.20% αύξηση στο Number of Sessions per user, ενδεικτικό της επιτυχίας της στρατηγικής μας για κατανάλωση περισσότερου περιεχομένου ανά χρήστη

53.44% της συνολικής επισκεψιμότητας προέρχεται από mobile, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του responsive design στη στρατηγική μας

εντυπωσιακή μείωση του Bounce Rate κατά 19.50%

Επισκεφθείτε το star.gr/tv για να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές και σειρές live ή on demand όποτε θέλετε από όπου κι αν βρίσκεστε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media