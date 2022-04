Δέσποινα Βανδή: «Δε θα είμαστε με την Άννα Βίσση τον χειμώνα»

Δείτε το βίντεο από το Breakfast@Star

Στο Chart Show βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο η Ελίνα Παπίλα κι ο Γιώργος Καρτελιάς, με τη Δέσποινα Βανδή και τους υπόλοιπους καλεσμένους να μιλάνε στη συνέχεια στην κάμερα του Breakfast@Star.

Πρώτη μίλησε η Δέσποινα Βανδή όπου αποκάλυψε ότι όταν έκανε το ραντεβού με τον Νίκο Κοκλώνη για την παρουσίαση του Chart Show ήταν αποφασισμένη να πει «όχι», αλλά έφυγε λέγοντας το «ναι»!. Στη συνέχεια εξέφρασε και την ευχή της να είναι η ίδια ομάδα στο Just the 2 of us που θα γίνει αρκετούς μήνες μετά, ενώ για τη φημολογούμενη συνεργασία της με την Άννα Βίσση, δήλωσε: «Με την Άννα όχι, δε θα είμαστε μαζί αυτόν τον χειμώνα, ακόμα σκέφτομαι τι θα κάνω».

Στη συνέχεια η Βάσια Μπασιούρη μίλησε με την Κόνι Μεταξά για τον γάμο της που αποκάλυψε ότι δε θα φορέσει ένα μόνο νυφικό και θα γίνει στην Κρήτη, ενώ ζήτησε να τη ξεματιάσουν. Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε με χιούμορ για τον γάμο της κόρης του, λέγοντας ότι θέλει μέχρι τότε να αδυνατίσει, δηλώνοντας τρισευτυχισμένος.

Ο Γιώργος και η Ελίνα μίλησαν για τα αγαπημένα του τραγούδια-ατάκες που ήταν το θέμα του Chart Show, ενώ χαρακτήρισαν ως άψογη οικοδέσποινα τη Δέσποινα Βανδή.

Ο Χρήστος Δάντης δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να συμμετείχε στην κριτική επιτροπή κάποιου talent show, ενώ δεν του αρέσει που το όνομά του έχει συνδεθεί με το Survivor, αφού ως γνωστόν έχει σχέση με την Ασημίνα Χατζηανδρέου που συμμετέχει στο ριάλιτι.

