Έλενα Τσαγκρινού: Ποια είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision

Η Έλενα Τσαγκρινού, μία από τις πιο ταλαντούχες και εντυπωσιακές τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision του 2021 και το star.gr παρουσιάζει όσα θες να γνωρίζεις για εκείνη, από την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση σε ηλικία 14 ετών, μέχρι τα επιτυχημένα singles της!

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή της στο star.gr, το «μικρόβιο» της μουσικής το είχε μέσα της από μικρή ηλικία και στο σπίτι της οικογένειάς της γινόταν κάθε μέρα party. Μόλις στα 14 της, η Έλενα δηλώνει συμμετοχή στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» και φτάνει μέχρι τον ημιτελικό, κλέβοντας τις εντυπώσεις παρά το νεαρό της ηλικίας της.

Η αρχή της καριέρας της ήρθε το καλοκαίρι του 2013, όταν, μετά από οντισιόν στην οποία πήραν μέρος 300 κορίτσια, επιλέχθηκε ως frontwoman των OtherView και μαζί κυκλοφόρησαν αρκετά hits όπως τα «Ο Γύρος Του Κόσμου», «What You Want», «Όλα Αυτά Που Νιώθω» και «Τώρα Ή Ποτέ».

Έπειτα από πέντε χρόνια, το 2018, η Έλενα ολοκληρώνει τον κύκλο της με το συγκρότημα και ξεκινά solo πορεία, κυκλοφορώντας από την Panik Records το πρώτο της solo κομμάτι, με τον συμβολικό τίτλο «Πάμε Απ’ Την Αρχή» και την υπογραφή δύο σπουδαίων δημιουργών, του Νίκου Μωραΐτη και του Δημήτρη Κοντόπουλου. Μεταξύ των επιτυχιών της είναι τα «Παράδεισος», «Λόγια», «Σαν Λάβα» και «Amore», που μετρούν εκατομμύρια YouTube views.

Το it-girl της ελληνικής pop, όπως πολλοί την χαρακτηρίζουν, έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα μουσικά events σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζοντας κάθε φορά «εκρηκτικά» acts και έχει συνεργαστεί on stage με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι MEΛΙSSES, Κωνσταντίνος Αργυρός και Πάνος Κιάμος. Επίσης, συμμετείχε ως coach στον πρώτο κύκλο του «Just The 2 Of Us» (2014), ήταν συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Καπουτζίδη στο «The Voice» (2016-2017) και πλέον παρουσιάζει δική της εκπομπή, αφιερωμένη στην K-POP, σε μουσικό κανάλι.

Με μεγάλο και δυνατό fan base, η Έλενα είναι από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς Έλληνες διάσημους στα social media, όπου, εκτός από τα επαγγελματικά της, «μαγεύει» με τις αλλαγές που κάνει στην εμφάνισή της και ειδικά τα hair looks της, ενώ είναι λάτρης της μόδας.

Εκτός από την επαγγελματική επιτυχία, η όμορφη τραγουδίστρια βιώνει και την προσωπική ευτυχία, καθώς εδώ και αρκετό καιρό είναι ζευγάρι με τον επίσης τραγουδιστή Mike.

Πολλοί ήταν οι Eurofans που ήθελαν την Έλενα Τσαγκρινού στη σκηνή της Eurovision. Και η στιγμή ήρθε! Με το ταλέντο και την παρουσία της, σίγουρα μπορεί να «μαγέψει» τον Μάιο στην Ολλανδία…