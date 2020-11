Κοκλώνης-Δεβετζή: Οι αναπάντητες κλήσεις, τα «μούτρα» και η κόντρα

Παρότι είναι φίλοι εδώ κι αρκετά χρόνια, τελικά η συμμετοχή της Πηγής Δεβετζή στο J2US που δεν έγινε ποτέ λόγω κορωνοϊού, την έφερε σε ρήξη με τον Νίκο Κοκλώνη.

Το πρωί της Παρασκευής οι πρωταγωνιστές της νέας αυτής… κόντρας έλυσαν τις διαφορές τους στο «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου.

«Της απάντησα. Δεν ισχύει ότι δε σήκωνα τα τηλέφωνα. Τώρα μου κάνει μούτρα», δήλωσε ο παρουσιαστής για την αθλήτρια, τονίζοντας ότι είναι πολύ καλή του φίλη. «Εγώ δεν είπα ότι δεν το σηκώνει ο Νίκος. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι πήρα την παραγωγή και δε μου σηκώνουν το τηλέφωνο. Αυτά είναι λόγια που γράφτηκαν και τα διάβασα εγώ σε τίτλους», απάντησε η Πηγή.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια του άλματος είπε ότι έγινε μπέρδεμα και με το τραγούδι της Άννας Βίσση, το οποίο ακούστηκε ότι δεν ήθελε να ερμηνεύσει. «Αφού έγινε κι αυτό με το τραγούδι μίλησε με τον Τρύφωνα και τον Νίκο σε ανοιχτή συνομιλία», είπε εξηγώντας, τον λόγο που δεν ήθελε να το ερμηνεύσει.

Δεβετζή-Κοκλώνης έκαναν μαζί διακοπές στη Μύκονο το 2018 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ο Τρύφωνας είναι μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, οπότε η Πηγή σου λέει θα κάτσω τώρα να τσακωθώ μαζί του; Της έτυχε αυτό με τον κορωνοϊό, μετά έτυχε να τύχει και στον Τρύφωνα. Οπότε όταν είδε ότι ο Τρύφωνας θέλει πάρα πολύ να μείνει είπε “άσε μην φύγει και τα ακούω εγώ για πάντα”», δήλωσε ο Κοκλώνης, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί

«Το Σάββατο θα δούμε τον Τρύφωνα σε ένα τραγούδι φανταστικό. Εφόσον η Έφη και ο Τρύφωνας μείνουν στο παιχνίδι, τότε το επόμενο Σάββατο μπορεί να δείτε την Πηγή και τον Τρύφωνα ως γκεστ», δήλωσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός.

«Μπορεί να μείνει αν θέλει ο Τρύφωνας που τον αγαπάμε και στο "Just the 2 of us 3" θα πάω εγώ», σχολίασε με χιούμορ η αθλήτρια, τονίζοντας ότι η σχέση της είναι άψογη και με τον γνωστό κομμωτή.