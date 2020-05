Χριστίνα Παππά: «Η Σπυροπούλου είναι αφελής και ζει σε έναν δικό της κόσμο»

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή της από το «Just The 2 Of Us», Χριστίνα Παππά σχολίασε όλα όσα συνέβησαν στο talent show το βράδυ του Σαββάτου.

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο περιστατικό ανάμεσα στον Σταμάτη Φασουλή και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Φασουλής, ο οποίος είναι ένας εκ των κριτών του «J2US» λίγο πριν βαθμολογήσει την εμφάνισή της παρουσιάστριας της έκανε μια παρατήρηση για την κίνησή της να τον πλησιάσει, ενώ έκανε δηλώσεις και να του ζητήσει να μην είναι ξανά τόσο αυστηρός μαζί της.

«Μη με ξαναπλησιάσεις όπως την άλλη φορά στην τηλεόραση, γιατί δεν ήταν ευγενικό την ώρα που μιλάω στην τηλεόραση να μπεις και να πεις ότι είμαι αυστηρός μαζί σου. Αν και ήσουν πολύ γλυκιά… Δεν είναι θέμα ασφαλείας, είναι θέμα συμπεριφοράς», της είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

Θέση για το συμβάν πήρε η Χριστίνα Παππά μιλώντας στην εκπομπή «Ευτυχείτε» μέσω Skype:«Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι όντως αφελής και ζει σε έναν δικό της κόσμο. Εγώ την παρατηρούσα την ώρα που καθόμασταν δίπλα και έπρεπε να κάνουμε ησυχία, δεν την ενδιέφερε. Ζει σε ένα δικό της παραμύθι και της λέω “Ρε Κωνσταντίνα φτου σου! Μπράβο! Θα ζήσεις πολλά χρόνια”. Κατά τα άλλα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι η πρώτη που με πήρε την άλλη μέρα τηλέφωνο να δει πώς είμαι. Εγώ μαζί της έχω διάφορα προσωπικά παράπονα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Κάτι μου έκανε σε προσωπικό επίπεδο και με στεναχώρησε. Ήμουν απόμακρη μετά μαζί της, γιατί δε συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν άνθρωπο που σου έχει σταθεί. Αλλά τη θαυμάζω, είναι μια κούκλα η κοπέλα! Κούκλα, αλλά είναι αφελής»,