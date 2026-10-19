Κατερίνα Ζαρίφη: «Δε θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου»

«Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό»

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Ζαρίφη: «Δε θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου»/ Happy Day

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Για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, τη συνεργασία της με την Ιωάννα Μαλέσκου, την επιστροφή της Φαίης Σκορδά, αλλά και τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή τοποθετήθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός σχολίασε το τοπίο στη μικρή οθόνη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση της σχετικά με τη «μαρκίζα» και την ιεραρχία στις τηλεοπτικές συνεργασίες.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή για την εκπομπή «Happy Day», η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε αρχικά στη φετινή σεζόν: «Μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Για μένα η εκπομπή έχει μπει σε μια περίοδο μνημονίου, είμαστε σε μια χρονιά συντήρησης».

Στη συνέχεια, απάντησε ανοιχτά για τη συνεργασία της με την Ιωάννα Μαλέσκου και το ποιες είναι οι ισορροπίες ανάμεσά τους: «Ήταν ξεκάθαρο και από το δελτίο τύπου και από το τρέιλερ, ότι την πρώτη “καλημέρα” τη λέει η Ιωάννα. Είναι όπως το γράφει στο δελτίο τύπου, πρώτα Ιωάννα Μαλέσκου, μετά Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν πήγα εγώ και είπα, “γιατί εγώ δεν είμαι πρώτη”. Πάντα έλεγα ότι το χωροταξικό στις εκπομπές, και η μαρκίζα δεν έχουν τόση σημασία, κι εμείς σαν οντότητες στις εκπομπές ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και γινόμαστε ενδιαφέροντες ή όχι για το κοινό».

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για την τηλεοπτική επιστροφή της Φαίης Σκορδά, τονίζοντας:

«Έχω πολλή χαρά που ξεκινάει η Φαίη. Θεωρώ ότι θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία να ήταν η Φαίη φέτος εκτός τηλεόρασης… Δε με ευχαριστεί σαν εκπομπή να ανταγωνίζομαι τη Φαίη Σκορδά».

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Τέλος, μίλησε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ για την ανανεωμένη εμφάνισή της, αλλά και για την προσωπική της ζωή:

«Η αλήθεια είναι ότι έχω πεινάσει πολύ τον τελευταίο καιρό. Πάνε οι σφολιάτες μας, πάνε οι χαρές μας… Στην προσωπική μου ζωή είμαι πολύ καλά. Κοιμάμαι στις 10 και ξυπνάω στις 5.30. Τα ωράρια δε συμβαδίζουν πάντα. Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, από μόνο του αυτό δημιουργεί ένα πάθος. Δε θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου. Να μη γίνει καθόλου αυτή η πρόταση. Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό, τον έχω φανταστεί όμως με σμόκιν, αν λέει κάτι αυτό».

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
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