Παραμένει στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη: «Αναρρώνω!!!»

Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Ηλιάδη παραμένει στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας.
  • Ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για την υποστήριξή τους μέσω Instagram.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία από το κρεβάτι της νοσηλείας, φορώντας προστατευτική μάσκα.
  • Αναφέρει ότι αναρρώνει και εκφράζει ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα συμπαράστασης.
  • Δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τα αίτια της εισαγωγής της.

Μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου επέλεξε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αγγελική Ηλιάδη, επιθυμώντας να τους ευχαριστήσει θερμά για το κύμα αγάπης και τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται τις τελευταίες ημέρες.

Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα υγείας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο απεικονίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της νοσηλείας της, φορώντας προστατευτική μάσκα. Παρά την ταλαιπωρία, η ίδια θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που εισπράττει.

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«Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματά σας! Ο Θεός να σας έχει καλά! Αναρρώνω!!!», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντάς τη με μια κόκκινη καρδιά.

Αγγελική Ηλιάδη: Αναρρώνει μετά την περιπέτεια υγείας της

Αγγελική Ηλιάδη: Αναρρώνει μετά την περιπέτεια υγείας της

Υπενθυμίζεται ότι η περιπέτεια της υγείας της έγινε γνωστή όταν η ίδια περιέγραψε την ταλαιπωρία που βίωνε με επίμονο υψηλό πυρετό και έντονη εξάντληση. Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των θαυμαστών της, οι οποίοι κατέκλυσαν το προφίλ της με ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια που την οδήγησαν στο νοσοκομείο, το γεγονός ότι η ίδια δηλώνει πως βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης καθησυχάζει τους δικούς της ανθρώπους και το κοινό που την ακολουθεί.

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Διαβάστε περισσότερα:
AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
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