Πανταζάρας - Τουμάση: Halloween party στο σπίτι τους για τα γενέθλιά τους

Η 37χρονη ηθοποιός είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
  • Διοργάνωσαν κοινή γιορτή για τα γενέθλιά τους με θέμα Halloween.
  • Η Σίσσυ Τουμάση έκλεισε τα 37 και ο Αργύρης Πανταζάρας τα 38 χρόνια.
  • Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2023 σε κλειστό κύκλο στην Κωνσταντινούπολη.
  • Η επιλογή του Πατριαρχείου είχε συμβολισμό για την ηθοποιό, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους φαίνεται πως διανύουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσιεύμα της Real News, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!

Λίγες μέρες αφότου είδε το φως της δημοσιότητας η χαρμόσυνη είδηση, το αγαπημένο ζευγάρι, με αφορμή τα γενέθλιά του, διοργάνωσε μια εντυπωσιακή κοινή γιορτή με θέμα το Halloween, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους από τον καλλιτεχνικό χώρο.Η Σίσσυ Τουμάση στις 17 Οκτωβίου έκλεισε τα 37 της χρόνια και ο Αργύρης Πανταζάρας στις 14 Οκτωβρίου έγινε 38 ετών. 

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: To Halloween party μετά την είδηση ότι θα γίνουν γονείς

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: To Halloween party μετά την είδηση ότι θα γίνουν γονείς

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: To Halloween party μετά την είδηση ότι θα γίνουν γονείς

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Ερωτευμένοι στο Πήλιο

Η Σίσσυ Τουμάση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές φωτογραφίες από τη βραδιά, στις οποίες τους βλέπουμε να ποζάρουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, ενώ στέκονται χαμογελαστοί μπροστά από τις τούρτες τους. Η φουσκωμένη κοιλίτσα της ηθοποιού ήταν εμφανής. Τα αναμμένα κεράκια και τα βεγγαλικά συνέθεταν μια άκρως εορταστική και ζεστή ατμόσφαιρα, με τους δύο ηθοποιούς να ζουν στο έπακρο αυτή την ξεχωριστή φάση της κοινής τους πορείας.

 

Η ανάρτηση της Σίσσυς Τουμάση 

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση ένωσαν τις ζωές τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, με την τελετή να πραγματοποιείται σε πολύ κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή της τοποθεσίας, μάλιστα, είχε βαθύτατο συμβολισμό για την ηθοποιό, καθώς από εκεί καταγόταν η πολυαγαπημένη της μητέρα, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, η Σίσσυ Τουμάση τίμησε τη μνήμη της σε μία από τις πιο σημαντικές και ιερές στιγμές της ζωής της, κλείνοντας έναν κύκλο με τον πιο συγκινητικό τρόπο.

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ΣΙΣΣΥ ΤΟΥΜΑΣΗ
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