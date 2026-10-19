Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους φαίνεται πως διανύουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσιεύμα της Real News, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Λίγες μέρες αφότου είδε το φως της δημοσιότητας η χαρμόσυνη είδηση, το αγαπημένο ζευγάρι, με αφορμή τα γενέθλιά του, διοργάνωσε μια εντυπωσιακή κοινή γιορτή με θέμα το Halloween, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους από τον καλλιτεχνικό χώρο.Η Σίσσυ Τουμάση στις 17 Οκτωβίου έκλεισε τα 37 της χρόνια και ο Αργύρης Πανταζάρας στις 14 Οκτωβρίου έγινε 38 ετών.

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: To Halloween party μετά την είδηση ότι θα γίνουν γονείς

Η Σίσσυ Τουμάση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές φωτογραφίες από τη βραδιά, στις οποίες τους βλέπουμε να ποζάρουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, ενώ στέκονται χαμογελαστοί μπροστά από τις τούρτες τους. Η φουσκωμένη κοιλίτσα της ηθοποιού ήταν εμφανής. Τα αναμμένα κεράκια και τα βεγγαλικά συνέθεταν μια άκρως εορταστική και ζεστή ατμόσφαιρα, με τους δύο ηθοποιούς να ζουν στο έπακρο αυτή την ξεχωριστή φάση της κοινής τους πορείας.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Τουμάση

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση ένωσαν τις ζωές τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, με την τελετή να πραγματοποιείται σε πολύ κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή της τοποθεσίας, μάλιστα, είχε βαθύτατο συμβολισμό για την ηθοποιό, καθώς από εκεί καταγόταν η πολυαγαπημένη της μητέρα, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, η Σίσσυ Τουμάση τίμησε τη μνήμη της σε μία από τις πιο σημαντικές και ιερές στιγμές της ζωής της, κλείνοντας έναν κύκλο με τον πιο συγκινητικό τρόπο.