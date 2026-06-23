Κλάιβ Ντέιβις: Πέθανε το «χρυσό αυτί» της παγκόσμιας δισκογραφίας

Ο άνθρωπος που είχε ανακαλύψει τη Γουίτνεϊ Χιούστον και δεκάδες ποπ σταρ

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Η είδηση του θανάτου του Κλάιβ Ντέιβις στα 94 του χρόνια δε σκόρπισε απλώς θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Ο άνθρωπος που έφυγε πλήρης ημερών στο υπερπολυτελές διαμέρισμά του στο Μανχάταν δεν ήταν ένας απλός μάνατζερ ή ένας ψυχρός επιχειρηματίας των μουσικών τσαρτ. Ήταν ο Τιτάνας της μουσικής βιομηχανίας, ο αρχιτέκτονας της ποπ κουλτούρας κι ο άνθρωπος που μετέτρεπε το ταλέντο σε καθαρό χρυσάφι.

Κλάιβ Ντέιβις: Πέθανε το «χρυσό αυτί» της παγκόσμιας δισκογραφίας

Το όνομα του Κλάιβ Ντέιβις ήταν συνώνυμο της απόλυτης επιρροής. Το ένστικτό του, το περίφημο «golden ear» (χρυσό αυτί), ήταν μυθικό, όμως εξίσου μυθικός ήταν και ο τρόπος που διοικούσε την αυτοκρατορία του. Δεν ανακάλυπτε απλώς καλλιτέχνες, τους μεταμόρφωνε σε είδωλα. Η σχέση του με τη Γουίτνεϊ Χιούστον, την οποία είδε για πρώτη φορά σε ένα υποφωτισμένο κλαμπ και την έχτισε βήμα-βήμα μέχρι να την ανεβάσει στον θρόνο της παγκόσμιας ντίβας, έμοιαζε με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Ήταν ο μέντορας, ο προστάτης κι ο άνθρωπος που καθόριζε τι θα ακούσει ο πλανήτης, από τις ροκ εξάρσεις της Τζάνις Τζόπλιν και του Μπρους Σπρίνγκστιν μέχρι την R&B κομψότητα της Αλίσια Κις.

Κλάιβ Ντέιβις: Πέθανε το «χρυσό αυτί» της παγκόσμιας δισκογραφίας

Αν υπήρχε όμως μια στιγμή του χρόνου που αποτύπωνε το μέγεθος της δύναμης και της γοητείας του, αυτή ήταν το περίφημο Pre-Grammy Gala. Από το 1976, το ετήσιο πάρτι του το βράδυ πριν από την απονομή των βραβείων Grammy ήταν το πιο περιζήτητο εισιτήριο σε όλο το Χόλιγουντ. Εκεί που οι δισεκατομμυριούχοι, οι πρόεδροι κρατών, οι κορυφαίοι ηθοποιοί του σινεμά και οι σταρ της μουσικής στριμώχνονταν στις ίδιες ροτόντες, πίνοντας σαμπάνια και περιμένοντας να δουν ποιον «άσσο» θα έβγαζε από το μανίκι του ο οικοδεσπότης. Το να είσαι καλεσμένος του Κλάιβ δε σήμαινε απλώς ότι ήσουν διάσημος· σήμαινε ότι είχες «φτάσει» στην κορυφή.

Κλάιβ Ντέιβις: Πέθανε το «χρυσό αυτί» της παγκόσμιας δισκογραφίας

Ο Κλάιβ Ντέιβις έζησε μια ζωή γεμάτη ένταση, μυθικά συμβόλαια, ιδιωτικά τζετ και κόκκινα χαλιά, χωρίς ποτέ να χάσει το πάθος του για το επόμενο μεγάλο hit. Φεύγοντας, αφήνει πίσω του μια τεράστια περιουσία, μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά και την ανάμνηση ενός ανθρώπου που ήξερε να ζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που διοικούσε: μεγαλειωδώς.

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