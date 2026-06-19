Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον 35χρονο επιχειρηματία Φάνη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να μοιραστεί μία συγκινητική ανάρτηση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός που παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνη, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με την πολυαγαπημένη της γιαγιά, Τούλα από την ημέρα του γάμου.

Συνόδευσε τις φωτογραφίες αυτές με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό κείμενο γεμάτο αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα.

«Όλα για εκείνη, κι όλα ΜΕ εκείνη. Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη. Για την γιαγιά μου. Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο. Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σε αγαπάω γιαγιούλα μου.

Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται. Σε αγαπάω! Υ.Γ : όσοι έχουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο» έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δες την ανάρτησή της: