Κέιτ Μπλάνσετ: Αποκάλυψε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει την υποκριτική

Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει η εξομολόγηση της Κέιτ Μπλάνσετ, ότι σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από τον χώρο της υποκριτικής.

Αν και δε μίλησε για άμεση αποχώρηση, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φάνηκε αποφασισμένη στη συνέντευξή της στο Radio Times.

Κέιτ Μπλάνσετ: H σταρ στην πρεμιέρα της ταινίας Black Bag στο Λονδίνο πριν από λίγες εβδομάδες /Φωτογραφία AP Images/Millie Turner

«Η οικογένειά μου με κοιτά με δυσπιστία κάθε φορά που το λέω, αλλά το εννοώ. Σκέφτομαι σοβαρά να σταματήσω την υποκριτική. Υπάρχουν πολλά που θέλω να κάνω με τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι δικοί της άνθρωποι δυσκολεύονται να την πάρουν στα σοβαρά, όμως εκείνη έχει ξεκάθαρη πρόθεση.

Cate Blanchett says "I am serious about giving up acting."



“My family roll their eyes every time I say it, but I mean it. [There are] a lot of things I want to do with my life... When you go on a talk show, or even here now, and then you see soundbites of things you’ve said,… pic.twitter.com/yuWLglx9co