Τέρι Γκαρ: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της «Φοίβης» στα Φιλαράκια

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Τέρι Γκαρ

Η Τέρι Γκαρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.





Η Αμερικανίδα ηθοποιός που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη σύντομη ερμηνεία της ως μητέρα της «Φοίβης» στην αγαπημένη σειρά Τα Φιλαράκια, άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη, μετά από επιπλοκές που εμφάνισε στην υγεία της, λόγω της ασθένειάς της.





Ο θάνατός της μάλιστα, συμπίπτει σχεδόν με την επέτειο του θανάτου του Μάθιου Πέρι, ο οποίος υποδυόταν στη σειρά που βλέπουμε κάθε σαββατοκύριακο στις 15:30 στο Star, τον «Τσάντλερ Μπινγκ».

Ποια ήταν η Τέρι Γκαρ

Η Γκαρ διαγνώστηκε με τη νόσο το 2002. Έφυγε από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός της, Χάιντι Σέφερ.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 1974 με την ερμηνεία της ως «Ίνγκα» στην ταινία Φρανκενστάιν Τζούνιορ, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Τζιν Γουάιλντερ και έγινε γνωστή διεθνώς.



Η ερμηνεία της στην ταινία Tootsie το 1982 με τον Ντάστιν Χόφμαν, της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 1983, όπου διαγωνίστηκε απέναντι στη συμπρωταγωνίστριά της Τζέσικα Λανγκ, που κατέκτησε τελικά το βραβείο. Η υποψηφιότητά της παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της καριέρας της.





Παράλληλα, συγκίνησε το κοινό ως Ρόνι Νίρι στην ταινία Στενές επαφές τρίτου τύπου του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Προτού καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, η Γκαρ εργαζόταν ως κωμικός, τραγουδίστρια και χορεύτρια. Η επιτυχία της την οδήγησε στο να παρουσιάσει το Saturday Night Live τρεις φορές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80.

Μετρούσε περισσότερες από 160 εμφανίσεις σε ταινίες και σειρές, όμως ο ρόλος της ως... φευγάτη μητέρα της «Φοίβης» στο Friends την κατέστησε αγαπητή στους φανατικούς της σειράς, με την πρώτη της εμφάνιση στο επεισόδιο The One At The Beach να κλέβει την παράσταση.



Η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη ήταν το 2011 στη σειρά How to Marry a Billionaire, καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Εκτός από την κόρη της, Μόλι Ο'Νιλ, η Γκαρ αφήνει πίσω της και τον εγγονό της, Τάιριν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media