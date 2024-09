Αριστέα Αλεξανδράκη: «Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει πάρα πολύ!»

Η Αριστέα Αλεξανδράκη είναι σίγουρα ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα που απασχόλησαν το τηλεοπτικό κοινό. Η νεαρή τραγουδίστρια μάς «συστήθηκε» μέσα από το Fame Story στο οποίο συμμετείχε και μάλιστα, έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, τη συναντήσαμε στην Κηφισιά και μας μίλησε για τη ζωή της μετά τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Άκρως ανανεωμένη, η Αριστέα αναφέρθηκε στο λανσάρισμα του remake του εμβληματικού κομματιού ''To the moon and back'' σε συνεργασία με τους Vassili Tsilichristos, Sonarise & Atro. Κυκλοφόρησε από τη Minos EMI και έχει «σπάσει» τα views στις μουσικές πλατφόρμες αλλά και στα social media!

«Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είμαι πιο παραγωγική. Είμαι συνεχώς στο τρέξιμο. Κάναμε remake το ''Τo The Moon and Back'' των Savage Garden με τον απίστευτο dj Vassili Tsilichristo και τους επίσης τρομερούς Sonarise & Atro» είπε αρχικά η Αριστέα.

Όσον αφορά στα προσωπικά της και τον χωρισμό της από τον Τίτο Λαχανά με τον οποίο γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν μέσα στο Fame Story, η Αριστέα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν επιδιώκω να απασχολώ πλέον με την προσωπική μου ζωή, γιατί είναι κάτι προσωπικό και ευαίσθητο. Ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο τελείωσε. Γι' αυτό το άτομο εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ είμαι focused τώρα μόνο στη δουλειά μου. Είμαι πάρα πολύ καλά! Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, όλα είναι μαθήματα σε αυτή τη ζωή και ο καθένας κάνει τις επιλογές του».

Για το αν αυτή την περίοδο είναι ελεύθερη, η ταλαντούχα 23χρονη αρκέστηκε μόνο στο να πει πως... είναι καλά!

Τέλος η Αριστέα Αλεξανδράκη η οποία σπουδάζει στη Νομική και παράλληλα καταφέρνει να εντυπωσιάζει με το ταλέντο της στο τραγούδι, θέλησε να δώσει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες του 2024.

«Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα! Μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη. Να κάνουμε τις σπουδές μας, να είμαστε active σε όλα. Και στα social media και παντού. Να είμαστε σύντροφοι, να είμαστε μητέρες, να είμαστε businesswomen, να είμαστε τα πάντα!» είπε.

Kάμερα - Μοντάζ: Amber Doku

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media