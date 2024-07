Σελίν Ντιόν: Αίνιγμα με τη συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών

Δείτε βίντεο για τη Σελίν Ντιόν από την εκπομπή Breakfast@Star

Η Σελίν Ντιόν φαίνεται πως ετοιμάζεται επιστρέψει στη σκηνή, τραγουδώντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού! Όπως φημολογείται, μάλιστα, πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την ερχόμενη Παρασκευή.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση της τραγουδίστριας από τότε που διαγνώστηκε με το σύνδρομο καθηλωμένου ατόμου (Stiff Person Syndrome) τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ντιον έφτασε στο Παρίσι τη Δευτέρα κι έκανε check-in στο ξενοδοχείο Royal Monceau, όπου διαμένει κι η Lady Gaga, μια άλλη πιθανή εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Σελίν Ντιόν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της I Am: Celine Dion στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Ιούνιο /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

H Καναδή τραγουδίστρια είχε αφήσει να εννοηθεί η επιστροφή της, σε συνέντευξή της τον Απρίλιο στη γαλλική Vogue, όπου δήλωσε: «Επέλεξα να δουλέψω με όλο μου το σώμα και την ψυχή, από την κορυφή ως τα νύχια, με μια ιατρική ομάδα. Θέλω να είμαι η καλύτερη δυνατή. Στόχος μου είναι να ξαναδώ τον Πύργο του Άιφελ!».

«Εδώ και τέσσερα χρόνια λέω στον εαυτό μου ότι δε γυρίζω πίσω, ότι είμαι έτοιμη, ότι δεν είμαι έτοιμη… Όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ εδώ και να σας πω: ‘Ναι, σε τέσσερις μήνες’», είπε. «Δεν ξέρω… Το σώμα μου θα μου το πει», πρόσθεσε η Ντιόν.

Αποδεικνύεται ότι μπορεί όντως να εμφανιστεί μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, καθώς η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή ναυτικής παρέλασης κατά μήκος του Σηκουάνα μέχρι κοντά στο Trocadero, απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ.

Η Σελίν Ντιον έχει εμφανιστεί ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας το 1996, τραγουδώντας το The Power of the Dream.

Δείτε τη Σελίν Ντιόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας

