Τζένιφερ Λόπεζ: Σε γεύμα για τα γενέθλιά της... άνευ Μπεν Άφλεκ!

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της, τα οποία είναι σε λίγες ημέρες στις 24 Ιουλίου, με ένα εορταστικό γεύμα στα Χάμπτονς χωρίς τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, αφού εδώ και καιρό τα δημοσιεύματα τους θέλουν να χωρίζουν.

Η Λατίνα σταρ εθεάθη να γευματίζει σε ένα ιταλικό εστιατόριο την περασμένη Κυριακή, φορώντας ένα λευκό crop top με φλοράλ σχέδιο κι ένα ασορτί σορτς με ζώνη. Συνδύασε, μάλιστα, την εμφάνισή της με ροζ πλατφόρμες.

