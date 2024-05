Σοφία Κουρτίδου: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος, Γιάννης Σεβδικαλής

O Γιάννης Σεβδικαλής είναι ζευγάρι με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Σοφία Κουρτίδου και ετοιμάζεται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Η πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου live του J2US. Το ζευγάρι ερμήνευσε το Just The Way You Are και συγκίνησε ενώ μετά το τέλος της εμφάνισής τους ο Γιάννης Σεβδικαλής γονάτισε και ζήτησε από τη Σοφία Κουρτίδου να τον παντρευτεί!

Η ίδια, φυσικά είπε το μεγάλο «ναι», ενώ στο πλατό του J2US βρίσκονταν και οι γονείς της, από τους οποίους είχε ζητήσει το χέρι της την προηγούμενη ημέρα ο Γιάννης Σεβδικαλής.

Η αποκάλυψη της σχέσης τους έγινε ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του, με την ίδια να δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον άντρα της ζωής της ο οποίος αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνη!

«Ο Γιάννης Σεβδικαλής είναι ο άνθρωπός μου. Με κάνει να αισθάνομαι ευτυχισμένη και περήφανη καθημερινά και αν δεις αυτό το βίντεο είμαι βέβαιη πως θα έχεις αμέτρητους λόγους να αισθανθείς κι εσύ περήφανος» είχε γράψει η Σοφία Κουρτίδου για τον αγαπημένο της.

Ο Γιάννης Σεβδικαλής είναι Παραολυμπιονίκης και κατακτά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στον στίβο.

Το 2012 ένα ατύχημα που είχε του άλλαξε τη ζωή αλλά εκείνος δεν το έβαλε κάτω.

Σε συνέντευξη που πήρε η γνωστή κωμικός και τραγουδίστρια στον σύντροφό της για τα social media, ο Γιάννης Σεβδικαλής είχε εξομολογηθεί:

«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα άλλαζα το ατύχημα… Ο λόγος είναι γιατί μου έφερε την Σοφία. Είναι ένας άνθρωπος – παράδειγμα για μένα. Χωρίς να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή της, από πολύ μικρή ηλικία παλεύει για την ισότητα και την προσβασιμότητα όλων. Μας δείχνει τη μέγιστη ανιδιοτέλεια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αν ο κόσμος μας είχε περισσότερες Σοφίες θα ήταν ένας καλύτερος κόσμος. Η Σοφία είναι παράδειγμα ανθρώπου και είναι αυτό που αγαπάω περισσότερο απ’ όλα σε εκείνη».

Σε νεαρότερη ηλικία, ο Γιάννης Σεβδικαλής εργαζόταν ως βοηθός σερβιτόρου σε μαγαζιά στο Βοτανικό και σε νυχτερινά κέντρα. Ωστόσο πάντα υπήρχε αυτό το κομμάτι μέσα του, όπου ήθελε να γίνει αθλητής.

Στις 10 Οκτωβρίου του 2012 και ώρα 14.30, ο Γιάννης Σεβδικαλής σχόλασε από τη δουλειά που εργαζόταν ως σερβιτόρος και επέστρεφε στο σπίτι του με το ποδήλατο του. Όπως κάθε μέρα, έπρεπε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές του τρένου.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά μια διερχόμενη αμαξοστοιχία τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να χάσει τα κάτω άκρα του από τα γόνατα και κάτω.

Έναν χρόνο μετά το ατύχημά του ο Γιάννης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά προσθετικά μέλη. Τόσοι μήνες όμως χωρίς περπάτημα τα κόκκαλά του είχαν ατροφήσει και χρειάστηκε να περπατάει με πατερίτσες. Μετά από παρότρυνση όμως ενός φίλου μπήκε στον κανονικό στίβο και ξεκίνησε ο πρωταθλητισμός.

«Δεν πρόλαβα να θρηνήσω, δεν πρόλαβα να σκεφτώ αυτό που μου είχε συμβεί, γιατί πέρα από την μεγάλη αγάπη που ήρθε από συγγενείς και φίλους, ήρθαν άνθρωποι που μου έδωσαν θάρρος και δύναμη λέγοντας μου ότι υπάρχουν τεχνητά μέλη, που σου δίνουν την δυνατότητα να περπατάς και να τρέχεις. Είχα φοβηθεί για την ζωή μου και έτσι χάρηκα που έμεινα ζωντανός. Άρπαξα ότι ευκαιρία μου δόθηκε. Θέλει απλά να έχεις όρεξη για την ζωή και να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στην εκπομπή Tatiana Live.

