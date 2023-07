Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Σινέντ Ο Κόνορ σε ηλικία 56 ετών

Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Σινέντ Ο Κόνορ από την εκπομπή Πάμε Δανάη!

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Σινέντ Ο Κόνορ, η γνωστή τραγουδίστρια με επιτυχίες όπως η υπέροχη μπαλάντα Nothing Compares 2 U, μετά από πολύχρονη μάχη με την ψυχική της υγείας.

Το 2020 η Ιρλανδή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδινε με τις καταχρήσεις, αλλά και το πρόγραμμα αποτοξίνωσης που είχε αποφασίσει να ξεκινήσει. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

«Μεγάλωσα με πολλά τραύματα και καταχρήσεις. Και βρέθηκα κατευθείαν στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν έμαθα πραγματικά πώς είναι η κανονική ζωή. Ποτέ δεν είχα χρόνο να επουλώσω τα τραύματά μου. Ούτε και ήμουν έτοιμη. Θα ήθελα την υποστήριξη και την κατανόησή σας. οπότε θα επιστρέψω με ένα καινούργιο άλμπουμ και περιοδεία», είχε γράψει στο Twitter η Σινέντ Ο Κόνορ.

Το 2018 είχε ασπαστεί το Ισλάμ κι άλλάξε το όνομά της σε Shuhada’ Sadaqat, λέγοντας τότε ότι η απόφασή της ήταν «φως για τη ζωή της».

Να σημειωθεί πως ο θάνατός της Σινέντ Ο Κόνορ έρχεται ένα χρόνο αφότου ο 17χρονος γιος της, Σέιν αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022.

Στην Ο Κόνορ απονεμήθηκε το εναρκτήριο βραβείο για το κλασικό ιρλανδικό άλμπουμ στα RTE Choice Music Awards νωρίτερα φέτος. Η τραγουδίστρια χειροκροτήθηκε όρθια καθώς αφιέρωσε το βραβείο, για το I Do Not Want What I Haven’t Got, σε «κάθε μέλος της προσφυγικής κοινότητας της Ιρλανδίας».

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της ήταν η μπαλάντα Nothing Compares 2 U

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, με το Nothing Compares 2 U να ανακηρύσσεται το 1990 το Νο1 παγκόσμιο single από τα Billboard Music Awards.

