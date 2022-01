Νεκρός βρέθηκε ο 17χρονος γιος της Σινέντ Ο’ Κόνορ, Σέιν, βάζοντας, όπως όλα δείχνουν, τέλος στη ζωή του μόνος.

«Μακάρι ο Θεός να συγχωρήσει το ιρλανδικό κράτος γιατί εγώ ποτέ δε θα το κάνω», δημοσίευσε στα social media η διάσημη τραγουδίστρια, μετά τον χαμό του γιου της.

Θυμίζουμε πως η ίδια η Ο΄Κόνορ γνωστοποίησε με μια σπαρακτική ανάρτησή της στο Τwitter την αυτοκτονία του γιου της, Σέιν, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν δύο μέρες από το Δουβλίνο όπου διέμενε.

H Σινέντ Ο’ Κόνορ καταγγέλλει το ιρλανδικό κράτος για τον χαμό του γιου της/ AP Images

«Ο όμορφος γιος μου, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να δώσει τέλος στον επίγειο αγώνα του. σήμερα και τώρα είναι με τον Θεό. Ελπίζω να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Μωρό μου σ 'αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε.

Ο νεαρός Σέιν είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος δύο ημέρες πριν από το θάνατό του, ενώ βρισκόταν σε «επιφυλακή αυτοκτονίας» στο νοσοκομείο Tallaght στο Δουβλίνο, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα η μητέρα του.

Tusla and HSE to release dishonest ass covering statement in response to international questioning. A load of lies,refusals to accept responsibility. Couched as always in the omnipotent and false concern they claim to have for the privacy of the children who die on their watch — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022



Το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, η Σινέντ Ο’Κόνορ επέκρινε σφοδρά την ιρλανδική υπηρεσία υγείας HSE, την υπηρεσία παιδιών και οικογένειας Tusla και το ιρλανδικό κράτος συνολικά μέσα από μία σειρά αναρτήσεών της στο Twitter.

«Είκοσι έξι ώρες αφότου ο γιος μου πέθανε στη λεγόμενη περίθαλψη του ιρλανδικού κράτους με τη μορφή της Tusla, δεν έχω λάβει ακόμη καμία ενημέρωση από την υπηρεσία ή τους εκπροσώπους τους. Ενημερώθηκα από αστυνομικούς (Gardai) για το θάνατο του γιου μου και αργότερα μίλησα με την GAL. To ότι δεν επικοινώνησαν μαζί μου είναι απαράδεκτο», έγραψε αρχικά.

I’m going to take private time now to grieve my son. When I am ready I will be telling exactly how the Irish State in the ignorant, evil, self-serving, lying forms of Tusla and the HSE enabled and facilitated his death. Magdalene Ireland never went away. Ask the youth. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

«Έχω πλέον αναγνωρίσει επίσημα τα λείψανα του γιου μου, Σέιν. Μακάρι ο Θεός να συγχωρήσει το ιρλανδικό κράτος γιατί δε θα το κάνω ποτέ», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση.

Η τραγουδίστρια του «Nothing Compares 2U» έγραψε ακόμα: «Τώρα η Τusla θέλει να συζητήσει μαζί μου ένα δελτίο για τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς αμφιβολία, επιθυμώντας να συμμετάσχω στις προσπάθειές τους να κάνουν τον θάνατο του παιδιού μου να φαίνεται ότι δεν συνέβη στα χέρια του ιρλανδικού κράτους».

And any statement out of Tusla suggesting they a) did their best b) care or c) have deepest sympathies for anyone here but their lawyers, is a load of crap trap that has killed too many kids and it isn’t going to wash this time.

Too many kids are dying on Tusla’s watch. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022





Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media