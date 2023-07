Σινέντ Ο' Κόνορ: Η τελευταία ανάρτηση έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό της

Δείτε παλιότερο βίντεο για την κατάσταση υγείας της Σινέντ Ο Κόνορ από την εκπομπή Πάμε Δανάη!

Η Σινέντ Ο' Κόνορ το βράδυ της Τρίτης έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τόσο τους χιλιάδες fans της, όσο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η διάσημη τραγουδίστρια από την Ιρλανδία έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη για την ψυχική της υγεία, η οποία επιδεινώθηκε μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Σέιν πριν από ενάμιση χρόνο. Έκτοτε, είχε αποσυρθεί από τη μουσική βιομηχανία, τονίζοντας σε δήλωσή της πως:«Δεν έβρισκε πλέον, νόημα σε τίποτα, δεν υπήρχε λόγος να τραγουδάει πια».

Η Σινέντ Ο' Κόνορ στο απόγειο της καριέρας με δύο βραβεία MTV το 1990 /Φωτογραφία AP Images/Kevork Djansezian

Έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η Ο' Κόνορ είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. Είχε δημοσιεύσει μια χαβανέζικη προσευχή, η οποία αποτελεί διαλογισμός για όσους επιζητούν τη θεραπεία, τη συγχώρεση και την αγάπη για τον εαυτό τους.

«Αυτό είναι αφιερωμένο στους πολλούς, στους οποίους έφερα πόνο στη ζωή μου μέχρι τώρα κι είναι επίσης, αφιερωμένο με αγάπη, σε όλους όσους έφεραν πόνο σε μένα στη ζωή τους μέχρι τώρα», είχε γράψει η αείμνηστη τραγουδίστρια.

"This is dedicated to the many upon whom I have in my life so far brought suffering and is also, with love, for anyone who has in their lives so far brought suffering upon me"https://t.co/4Z4z4uDDPg