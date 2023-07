Britney Spears: Τη χαστούκισε ο σωματοφύλακας αστέρα του NBA

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για μια ακόμα φορά η Britney Spears, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε χαστούκι από τον σωματοφύλακα του αστέρα του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε καζίνο του Λας Βέγκας.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, βρισκόταν στο καζίνο με τον σύζυγό της Σαμ Ασγκάρι και φίλους της, όταν ξαφνικά αναγνώρισε των Γουεμπανιάμα και θέλησε να του ζητήσει ένα αυτόγραφο.

Britney Spears assaulted by security for trying to take picture with Victor Wembanyama pic.twitter.com/TqZmutu8IC

Τον πλησίασε λοιπόν και τον ακούμπησε στον ώμο, όμως για κακή της τύχη, όπως ισχυρίζεται, ο σωματοφύλακας του μπασκετμπολίστα την απώθησε, ρίχνοντάς της ένα χαστούκι.

Από την πλευρά του ο 19χρονος παίκτης του NBA είπε στο ESPN ότι η Spears τον άρπαξε από πίσω και ότι ο ίδιος δεν είχε καταλάβει ποια ήταν.

🚨 Video footage of Britney Spears getting struck in the face by Victor Wembanyama’s security guard after she tapped him on the shoulder to ask for a photo (TMZ) pic.twitter.com/wKff54mhkN