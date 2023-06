Τζέιμς Κάμερον για Titan: «Μου θυμίζει την καταστροφή του Τιτανικού»

Δείτε βίντεο για το ναυάγιο του Titan από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με νεκρούς και τους πέντε επιβαίνοντες έληξε η αναζήτηση του υποβρυχίου Titan, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Κυριακή, κοντά στο διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού. Η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε νωρίτερα, ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν νωρίτερα ανήκουν στο βαθυσκάφος.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τζέιμς Κάμερον, δημιουργός της θρυλικής ταινίας Τιτανικός, εξέφρασε την έκπληξή του με την ομοιότητα του διάσημου ναυαγίου του 1912 με το Titan.

Ο Τζέιμς Κάμερον στην πρεμιέρα της 3D έκδοσης του Τιτανικού του 2013 στο Τόκιο /Φωτογραφία AP Images//Shizuo Kambayashi

«Είμαι αποσβολωμένος εξαιτίας της ομοιότητας με την καταστροφή του Τιτανικού, όταν ο καπετάνιος είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα πως υπήρχε πάγος μπροστά στο πλοίο, μολαταύτα έπλευσε πρόσω ολοταχώς σε περιοχή με παγόβουνα νύχτα χωρίς φεγγάρι», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Πρόκειται για παρόμοια τραγωδία, στην οποία οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν κι εκτυλίχθηκε στην ίδια τοποθεσία. Αυτό είναι απίστευτο», επέμεινε ο σκηνοθέτης. «Είναι αληθινά σουρεαλιστικό», πρόσθεσε.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f