Kourtney Kardashian: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Σε λίγους μήνες η Kourtney Kardashian θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Travis Barker.

Η αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και πρωταγωνίστρια του "Keeping Up With the Kardashians", κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Barker με τους Blink-182 στο Λος Άντζελες, σήκωσε ένα πλακάτ που έγραφε στον σύζυγό της πως είναι έγκυος.

H Kourtney Kardashian με τον σύζυγό της, Travis Barker/ φωτογραφία ap Willy Sanjuan



Οι δυο τους παντρεύτηκαν πριν από έναν χρόνο στην Ιταλία και τώρα ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους.

Η 44χρονη εγκυμονούσα πλέει σε πελάγη ευτυχίας και μάλιστα δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα.



«Γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαρά για την ευλογία και το σχέδιο του Θεού», έγραψε η Kourtney Kardashian.

Η Kourtney Kardashian έχει ήδη τρία παιδιά με τον πρώην σύντροφό της Scott Disick.

