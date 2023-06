Ποια celebrity ανακοίνωσε πως είναι έγκυος με τον πιο ροκ τρόπο;

Μανούλα για πρώτη φορά θα γίνει η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και το ανακοίνωσε στους θαυμαστές της με ένα άκρως πρωτότυπο και ροκ τρόπο.

Η αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και πρωταγωνίστρια του "Keeping Up With the Kardashians", κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Barker με τους Blink-182 στο Λος Άντζελες, σήκωσε ένα πλακάτ που έγραφε στον σύζυγό της, Travis Barker, πως είναι έγκυος.

H Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί/φωτογραφία από apimages

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν έναν χρόνο στην Ιταλία και ο δρόμος για τη μητρότητα κάθε άλλο παρά εύκολος ήταν.

Η Κόρτνεϊ σε συνεντεύξεις της είχε παραδεχτεί πως έκανε αρκετές προσπάθειες να μείνει έγκυος μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στο ριάλιτι μάλιστα που συμμετέχουν έχουν καταγραφεί τα ραντεβού τους με τους γιατρούς προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους που ήταν να γίνουν γονείς.

