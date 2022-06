Travis Barker: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο σύζυγος της Kourtney Kardashian

Δείτε βίντεο από το Breakfast@Star για το ερωτευμένο ζευγάρι

Πριν από λίγο καιρό έλαμπαν από ευτυχία στον γάμο τους στην Ιταλία. Τώρα καλούνται να είναι ενωμένοι και δυνατοί για να βγουν νικητές από αυτήν την περιπέτεια. Αναφερόμαστε στην Kourtney Kardashian και τον αγαπημένο της, Travis Barker.

Ένα πρόβλημα υγείας οδήγησε τον γνωστό ντράμερ των «Blink 182» στο νοσοκομείο μαζί με τη σύζυγό του. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη κλινική για να του δοθεί επιπλέον φροντίδα.

Η TMZ έφερε στο φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία, κατά την οποία ο Travis Barker μεταφέρεται με φορείο, ενώ η reality σταρ τον ακολουθεί μαζί με το ιατρικό προσωπικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σαφή εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση υγείας του Τράβις. Το τελευταίο του post στο Twitter πάντως, σύμφωνα με το οποίο ζητά από τον Θεό να τον σώσει, προκαλεί δικαιολογημένα έντονη ανησυχία.

#UPDATE: Travis Barker's medical emergency is starting to sound more serious ... because his daughter is asking for prayers. https://t.co/lCAXL6esJv