Πέθανε η οσκαρική ηθοποιός Glenda Jackson

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Glenda Jackson πέθανε στα 87 της έτη, έπειτα από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του μάνατζέρ της.

«Η Glenda Jackson, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πολιτικός, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της στο Blackheath του Λονδίνου σήμερα το πρωί μετά από μια σύντομη ασθένεια έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της» είπε χαρακτηριστικά ο Lionel Larner.

Πρόσφατα η διάσημη ηθοποιός ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του The Great Escaper στο οποίο συμπρωταγωνιστούσε με τον Michael Caine. Η Jackson έγινε σταρ διεθνούς εμβέλειας τη δεκαετία του 1970, κερδίζοντας το Όσκαρ για το Women In Love και το A Touch of Class. Ακόμα, πρωταγωνίστησε ως βασίλισσα Ελισάβετ Α' στο δράμα του BBC Elizabeth R.

Η πολιτική ήταν πάντα κάτι που την ενδιέφερε έντονα, γι’ αυτό και εγκατέλειψε την υποκριτική για να ενταχθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων ως βουλευτής των Εργατικών από το 1992 έως το 2015.

Αργότερα επέστρεψε στην οθόνη, κερδίζοντας ένα Bafta για τον ρόλο της επιστροφής στο τηλεοπτικό δράμα Elizabeth Is Missing το 2020.

