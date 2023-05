Πολλά νεύρα ο Μπεν Άφλεκ: Κοπανάει την πόρτα στο πρόσωπο της JLO

Παλαιότερο βίντεο για το ζευγάρι από το Breakfast@star

Τις τελευταίες ώρες ο διεθνής Τύπος και φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στους «τσακωμούς» μεταξύ της JLo και του Μπεν Άφλεκ, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια μιας βόλτας του ζευγαριού.

Ben Affleck και Jennifer Lopez στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού «The Mother», στο Λος Άντζελες (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, δείχνει τον Μπεν να περπατά μπροστά από την Τζένιφερ, ενώ κατευθύνονται προς το πολυτελές αυτοκίνητό τους.

Οι δυο τους κρατούν τους καφέδες τους στα χέρια και όταν φτάνουν στο αυτοκίνητο, ο 50χρονος πρωταγωνιστής της ανοίγει την πόρτα και η 53χρονη τραγουδίστρια κάθεται στη θέση του συνοδηγού.

Ο Μπεν φαίνεται να κλείνει με δύναμη την πόρτα στο πρόσωπο της JLO και στη συνέχεια να πηγαίνει εκνευρισμένος στη θέση του οδηγού.

Ο διεθνής Τύπος αναρωτιέται τι συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι (AP Photo/Chris Pizzello)

Το εν λόγω βίντεο έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιους άλλους να σχολιάζουν στο Twitter: «Δείχνει πάντα τόσο μπουχτισμένος και ενοχλημένος» έγραψε κάποιος στο Twitter με έναν άλλον να προσθέτει: «Μπορείς να τα έχεις όλα και πάλι να είσαι δυστυχισμένος». Ένας τρίτος ανέφερε: «Εσκεμμένα κοιτάζει προς την άλλη πλευρά όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο η Τζένιφερ Λόπεζ. Σίγουρα τσακώνονται».

Βέβαια, κανείς δε γνωρίζει τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το βίντεο θα δει τον Μπεν προτού μπει στο αυτοκίνητο γυρίζει και κάνει μια χειρονομία προς την κάμερα του τύπου: «εσείς, τι δουλειά έχετε εδώ;».

The way Ben Affleck closed that car door I know he sick of J-Lo 🤣😂🤣 pic.twitter.com/Jird98eaOm