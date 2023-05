Eurovision 2023: Οι αναρτήσεις της Μαρίνας Βερνίκου για τον Victor Vernicos

Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Μαρίνα Βερνίκου στην εκπομπή του Alpha

O Victor Vernicos εμφανίστηκε στην όγδοη σειρά στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023, ωστόσο το τραγούδι What They Say δεν κατάφερε να πείσει κι έτσι η Ελλάδα αποκλείστηκε από τον τελικό του Σαββάτου.

Ο 16χρονος performer που είναι ανιψιός της επιχειρηματία και φωτογράφου, Μαρίνας Βερνίκου, ταξίδεψε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας έχοντας την πλήρη στήριξη της οικογένειάς του και των συγγενών του.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, η Μαρίνα Βερνίκου έκανε αναρτήσεις στο Instagram γράφοντας: «Good Luck & We Love», εκφράζοντας έτσι την αγάπη της για τον ανιψιό της.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον ανιψιό μου που μας εκπροσωπεί στην Eurovision. Είναι περήφανο όλο το σόι για τον Βίκτωρα», είχε πει πρόσφατα στην εκπομπή Super Κατερίνα η Μαρίνα Βερνίκου.

Δείτε τις αναρτήσεις

Το πρώτο insta story της Μαρίνας Βερνίκου για τον ανιψιό της! /Φωτογραφία Instagram

Η Μαρίνα Βερνίκου φωτογράφισε τον Victor Vernicos τη στιγμή της εμφάνισής του στην Eurovision /Φωτογραφία Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media