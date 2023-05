Eurovision 2023: Ο Victor Vernicos στη σκηνή με φόντο το ελληνικό αλφάβητο

της Eurovision. / βίντεο ΕΡΤ1 O Victor Vernicos ερμήνευσε το «What They Say» 8ος σε σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

Ο 16χρονος, Victor Vernicos, ο νεότερος τραγουδιστής της φετινής Eurovision, ανέβηκε στη M&S Bank Arena του Λίβερπουλ για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού.

O Victor Vernicos ερμήνευσε το «What They Say» στη σκηνή της Eurovision 2023(AP Photo/Martin Meissner)

Ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «What They Say» 8ος σε σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 13 Μαΐου.

Το «What They Say», ο Victor το έγραψε σε ηλικία 14 ετών, για μία αγχώδη στιγμή που πέρασε. Τη σκηνική του παρουσία επιμελείται ο Κωνσταντίνος Ρήγος.



Το τραγούδι «What they say» είναι ένα προσωπικό βίωμα, που έγραψε ο ίδιος ο Victor Vernicos στα 14 του, τον Απρίλιο του 2021, σε μια αγχώδη – όπως έχει πει – κατάσταση.



Eurovision 2023 - Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων χωρών του Β’ Ημιτελικού:



Δανία: Reiley - «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei - «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá - «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos - «What They Say»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru - «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks - «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė - «Stay»

Αυστραλία: Voyager - «Promise».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media