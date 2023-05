Eurovision 2023: Το πρώτο μήνυμα του Victor Vernicos μετά τον αποκλεισμό

Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας και του Victor Vernicos στη σκηνή της Eurovision 2023

Στο Λίβερπουλ της Αγγλίας έγινε το βράδυ της Πέμπτης ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2023, με την Ελλάδα και την Κύπρο να τα δίνουν όλα επί σκηνής.

Η Κύπρος εμφανίστηκε έκτη με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι Break a Broken Heart, ενώ ο «δικός» μας Victor Vernicos εμφανίστηκε όγδοος με το What They Say.

Ο Victor Vernicos ξεσήκωσε το κοινό στο στάδιο, αλλά δεν πέρασε στον τελικό της Eurovision /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Δυστυζώς, μόνο η Κύπρος κατάφερε να περάσει στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο 13 Μαΐου, αφού η Ελλάδα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και μετά από πέντε χρόνια, δυστυχώς δεν προκρίθηκε!

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της χώρας μας από τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, ο Victor Vernicos έστειλε το πρώτο του μήνυμα.

Η πρώτη ανάρτηση του Victor Vernicos στο Instagram

«Σας αγαπώ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους fans της Eurovision για την απίστευτη εμπειρία», έγραψε ο 16χρονος τραγουδιστής.

