Viral η φωτογραφία με τη «μεταμφιεσμένη Μέγκαν» στη στέψη του Καρόλου

Δείτε βίντεο για τη Στέψη του Καρόλου από τις ειδήσεις του Star

Από το περασμένο Σάββατο, η στέψη του βασιλιά Καρόλου είναι το θέμα των ημερών, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο, τα «βλέμματα» έπεσαν και στον πρίγκιπα Χάρι.

Λίγο καιρό πριν, ανακοινώθηκε επίσημα ότι η Μέγκαν Μαρκλ δε θα ταξίδευε στο Λονδίνο για τη μεγαλοπρεπή τελετή, επειδή, όπως αναφέρθηκε, είχε γενέθλια ο γιος της, Άρτσι. Τα «πηγαδάκια» στο παλάτι έδιναν και έπαιρναν, δεδομένης της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τη δούκισσα του Σάσεξ.

Ωστόσο, η φαντασία των θεατών «οργίασε», αφού πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν, ότι η Μαρκλ βρέθηκε στην τελετή της στέψης και μάλιστα, μεταμφιεσμένη!

Οι θεατές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε έναν ηλικιωμένο άντρα που παραβρέθηκε μεταξύ των 2.200 επισήμων στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος καλεσμένος έδινε την αίσθηση ότι θέλει να κρύψει την ταυτότητά του.

«Μέγκαν δε μας ξεγελάς» έγραψε κάποιος στο Twitter. «Παρακολούθησε τη στέψη μεταμφιεσμένη», σχολίασε άλλος.

Royal fans are CONVINCED that #MeghanMarkle attended the #CORONATION in disguise...



What do you think? 👀 pic.twitter.com/dZmV94pyIt