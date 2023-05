Μαρία Καρλάκη μετά τη φημολούμενη εγκυμοσύνη: «Ήθελα από μικρή ένα παιδάκι»

Ακούστε το νέο τραγούδι της Μαρίας Καρλάκη με τίτλο: «Τι Καψούρα»

Όταν ήταν μικρή και τη ρωτούσαν «τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», εκείνη απαντούσε τραγουδίστρια και φυσικοθεραπεύτρια.

Μεγαλώνοντας κατάφερε να κάνει και τα δύο, αλλά τελικά την κέρδισε το τραγούδι. Μάλλον, ήταν «καρμικό», αφού σε ηλικία μόλις πέντε ετών ανέβηκε στη σκηνή, πήρε μικρόφωνο κι άρχισε να τραγουδά.

Τα χρόνια πέρασαν και η Μαρία Καρλάκη κάνει αργά και σταθερά βήματα στον χώρο της μουσικής. Τα τραγούδια της γίνονται επιτυχίες και καταφέρνει να ξεσηκώνει τους θαυμαστές της σε κάθε της εμφάνιση.

Η ζωή της τραγουδίστριας δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα, αφού η απώλεια της μητέρας της, αλλά και του Παντελή Παντελίδη τη «στιγμάτισαν».

Τα δύσκολα για εκείνη δε σταμάτησαν εκεί, μιας και έχει πέσει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από πρώην σύντροφό της και όπως εξομολογήθηκε στο star.gr, είχε μόνιμα ένα μαχαίρι κάτω από το στρώμα της.

Πλέον, η Μαρία Καρλάκη χαμογελά, αφού το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν να περιμένει το πρώτο της μωράκι. Αν και η ίδια δε μίλησε ανοιχτά γι’ αυτό το θέμα αποκάλυψε πως νιώθει έτοιμη να γίνει μαμά, αφού ήταν κάτι που ήθελε από μικρή.



Μαρία, σε ποια ηλικία ξεκίνησε να υπάρχει στο μυαλό σου η ιδέα της μουσικής;

Η πρώτη φορά που τραγούδησα σε stage ήταν στα 5 μου! Ήμουν με τον πατέρα μου και μαζί τραγουδήσαμε το ντουέτο του Πασχάλη «Ε, μα είσαι καταπληκτική» ! Γενικά όταν με ρωτούσες τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις έλεγα τραγουδίστρια και φυσιοθεραπεύτρια, δόξα τω Θεώ τα έκανα και τα δύο!

Συστήθηκες στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το μουσικό show «Dream Show», από το οποίο απέκτησες μεγαλύτερη δημοσιότητα και έγινες ευρέως γνωστή. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που απέκτησες μέσω αυτής της εμπειρίας σου;

Ότι σε αυτή τη δουλειά είσαι «βλέπε, άκου σώπα», ότι χρειάζεσαι γερό στομάχι και ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει !

Βρίσκεσαι αρκετά χρόνια στον χώρο της μουσικής και έχεις συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα. Τι αποκόμισες από αυτές τις συνεργασίες; Β) Με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον;

Από τον κάθε ένα έχω πάρει και κάτι διαφορετικό και τους ευχαριστώ όλους γι αυτό ! Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νταλάρα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Ελένη Βιτάλη.

Παρατηρώντας τη νεότερη γενιά και τα ακούσματα της, διακρίνουμε μια στροφή προς το trap είδος και αποστροφή από το λαϊκό είδος. Πιστεύεις ότι αποτελεί ένα παροδικό φαινόμενο της εποχής ή κάτι που σιγά σιγά κερδίζει έδαφος στη μουσική σκηνή;

Ναι φυσικά και είναι παροδικό, βασικά θεωρώ κατά μια έννοια ότι η τραπ είναι το λαϊκό της σημερινής μας εποχής - δεν νομίζω να ξαναγυρίσει ποτέ το καθεαυτού λαϊκό όπως ήταν παλιά.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το νέο σου τραγούδι «Τι Καψούρα» από τη Heaven Music, σε μουσική του Γιάννη Κερμανίδη και στίχους των Γιώργο Λιάτη και Δημήτρη Τσαντίλη. Μίλησέ μας γι΄ αυτή τη νέα συνεργασία.

Να ένα υπέροχο καθαρό ροκ λαϊκό τραγούδι! Όταν το άκουσα ανατρίχιασα, λέω «αυτό είναι»! Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει δεθεί ο κόσμος μαζί του από την ώρα που το ανεβάσαμε, και τα βιντεάκια στο TikTok πραγματικά δεν σταματάνε!

Μιλώντας για καψούρα, εσύ αυτό που λέμε…έχεις καψουρευτεί;

Ίσως μια φορά στη ζωη μου το νόμιζα αλλά τελικά ήταν παροδική στιγμή αφέλειας ηλικίας! Σοβαρά δεν έχω καψουρευτεί, δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου.

Ο έρωτας για πολλούς είναι κινητήριος δύναμη. Ισχύει και στη δική σου περίπτωση;

Μμμ… sorry but no! Απ’ όσα χρόνια με γνωριζω η μόνη κινητήριος δύναμη είναι η δουλειά μου να δημιουργώ! Να κοιμάμαι και να ξυπνάω με τη σκέψη το τι θα κάνω μετά!

Υπάρχει κάτι ακραίο που έχεις κάνει για έναν έρωτα. Αν ναι, τι είναι αυτό;

Ναι! Εχω παρακολουθήσει άντρα! Γιατί ως σκορπίνα το ένστικτό μου δεν πέφτει έξω… Παρακολούθηση όχι για το αν είχε άλλη αλλά για το αν μου λέει ψέμματα, έχω σοβαρό θέμα με τα ψέμματα δυστυχώς ή ευτυχώς….Βέβαια να πω πως το γυναικείο ένστικτο πάντα πέφτει μέσα!

Στο παρελθόν έχεις μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά ενός συντρόφου σου. Εκείνη την περίοδο φοβήθηκες για τη ζωή σου;

Όχι στην αρχή που ασκούσε βία δεν καταλάβαινα ότι υπάρχει φόβος για τη ζωή μου, μετά προς το τέλος πριν πάρω την απόφαση να φύγω άρχισα και φοβόμουν…Είχα μόνιμα ένα μαχαίρι κάτω από το στρώμα μου. Ήταν πολύ δύσκολες ώρες να φοβάσαι κάθε δευτερόλεπτο για την ζωή σου και να νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος σ’ αγαπάει…

Τι θα έλεγες σε μια γυναίκα που βιώνει κάτι αντίστοιχο; Αφότου γνωστοποίησες αυτή την άσχημη εμπειρία σε πλησίασε κάποιο θύμα που βιώνει κάτι αντίστοιχο;

Μου έχουν στείλει άπειρα μηνύματα και γυναίκες αλλά άκου αυτό, και πολλοί άντρες που είτε μετάνιωσαν για τις πράξεις ή μου έστελναν «Καλά της έκανα τα ήθελε γιατί μετά έκανε αυτό κι αυτό…» Υπάρχουν γυναίκες που βρήκαν δύναμη μέσω εμού και έφυγαν, αλλά επίσης και γυναίκες που έφυγαν και μετά ξαναγύρισαν.. Το θέμα είναι ότι ακούστηκα και βοήθησα και αυτό είναι υποχρέωση μας.

Υπάρχει κάποια απώλεια που «σημάδεψε» τη ζωή σου;

Η μητέρα μου έφυγε στα 39 της, και ο Παντελής…Δυστυχώς τη λέξη θάνατος ή απώλεια ακόμη δεν μπορώ να την διαχειριστώ σε σημείο να μην αφήνω να μιλούν για θανάτους όταν συζητούν γύρω μου.

Σε είδαμε σε guest εμφάνιση στο J2US. Θα έλεγες ναι αν δεχόσουν πρόταση για να σε δούμε σε θέση coach;

Φυσικά και ναι! Ποσο μάλιστα τώρα που βίωσα από κοντά και αυτό το μοναδικό τηλεοπτικό πάρτυ!!!

Μαρία, είναι στα άμεσα σχέδιά σου η δημιουργία οικογένειας; Θα ήθελες να γίνεις μαμά;

Ναι, νομίζω ότι βρίσκομαι στην κατάλληλη ηλικία και νοητικά και καλλιτεχνικά ώστε να κάνω αυτό που ήθελα από μικρούλα, ένα δικό μου παιδάκι! Νομίζω ότι θα είμαι υπερπροστατευτική αλλά θα πρέπει να το κάνω να νιώθει και ελεύθερο πως θα το καταφέρω αυτό δεν ξέρω! Αλλά ναι θα ήθελα πολύ να γίνω μανούλα!

Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Τέλος Μαΐου κυκλοφορούμε μια υπέροχη διασκευή με τον Dj Andre του μοναδικού Γιώργου Θεοφάνους και η χαρά και τιμή μου δεν περιγράφεται! Μετά από το «Πάρε με στην Αγκαλιά Σου» του Αντώνη Βαρδή να τραγουδήσω Γιώργο Θεοφάνους...Είμαι απλά ευγνώμων!

