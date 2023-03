Τσιμτσιλή για Μικρούτσικο: «Εμένα σαν γυναίκα με προσβάλλει και με σοκάρει»

Οι δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο Happy Day

Για τον έρωτα και τη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Όλγα Τρέμη μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής δήλωσε πως ήταν ο πρώτος άνδρας στη ζωή της γνωστής δημοσιογράφου.

«Μου γίνεται έμμονη ιδέα, αλλάζει όλη μου η ψυχοσύνθεση. Στις επόμενες δύο ημέρες, θυμάμαι τη σκηνή σαν τώρα, καθόμαστε στη βεράντα και της πιάνω το χέρι, ξέρεις λίγο συντροφικά, λίγο έτσι, και το χάιδευα με κινήσεις που θα με πέρναγε χελώνα, βραδύποδας εν πάση περιπτώσει, ίσα που της κούναγα λίγο το χέρι. Μέχρι που την αγκάλιασα και τη φίλησα. Είχαμε σχέσεις, και μάλιστα ήμουν και ο πρώτος άνδρας της Όλγας», δήλωσε στο περιοδικό ΟΚ!

Πολλοί ήταν εκείνοι που δυσανασχέτησαν με τις δηλώσεις του παρουσιαστή. Ανάμεσα σε αυτούς και η Σταματίνα Τσιμτσιλή η οποία εξέφρασε την αντίθεσή της υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη δήλωση την έχει σοκάρει.

«Δε γίνεται να μην κατάλαβε ότι αυτό είναι μια είδηση βόμβα. Εμένα μου ξένισε πάρα πολύ όλη αυτή η κουβέντα και ο τρόπος που διαχειρίστηκε. Τον Ανδρέα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθώ και τα αιχμηρά σχόλιά του και τις απόψεις του, αλλά σε αυτή τη φάση, δε νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει κάτι και να υποστηρίξει αυτό που θέλει να σκεφτεί ή να πει ο Ανδρέας. Όπως και να έχει αυτή ήταν μια προσωπική στιγμή που είχες ζήσει με έναν άνθρωπο. Δεν αξίζει σε οποιαδήποτε κυρία αυτό, και πόσο μάλλον σε μια κυρία που την ξέρει όλος ο κόσμος, να ξέρουν τόσο γαργαλιστικές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή αλλά και για το πώς ήταν η πρώτη φορά που έκανε έρωτα. Αυτό είναι μια ιδιωτική στιγμή, που ο κάθε άνθρωπος την κρατάει σε ένα κουτάκι στην ψυχή του, στο μυαλό του και στις αναμνήσεις του και κάποιος από τους δύο την βγάζει φάτσα φόρα και την κάνει θέμα σε περιοδικό και την άλλη μέρα κυκλοφορούν τίτλοι “Πώς ήταν η πρώτη φορά της Όλγας Τρέμη;”. Αυτό εμένα σαν γυναίκα με θίγει, με προσβάλλει και με σοκάρει. Εμένα, που είμαι ένας άνθρωπος που εκτιμά τον Ανδρέα. Δεν περίμενα ότι θα εκθέσει κάποιον με αυτό τον τρόπο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον «αέρα» του Happy Day.

Η απάντηση του δημοσιογράφου για την συνέντευξη του Ανδρέα Μικρούτσικου

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν λόγω των δηλώσεων του Ανδρέα Μικρούστικου για την Όλγα Τρέμη, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος θέλησε να πάρει θέση για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Έκανε μια ανάρτηση στο facebook γράφοντας χαρακτηριστικά: «Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα... Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον #ΑνδρέαΜικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν «Ανδρέα, όντως έκανες ιδαίτερα στην #ΌλγαΤρέμη; », αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε) και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής #SuperKaterina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο».

