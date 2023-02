Harry Styles: Ήπιε αλκοόλ on stage μέσα από το παπούτσι του!

Την πρώτη του συναυλία στην Αυστραλία έδωσε τη Δευτέρα ο Harry Styles, ο οποίος κατενθουσίασε τους fans του με τις εκπληκτικές ερμηνείες και την ενέργειά του.

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος στα Grammy Awards, αποφάσισε να ακολουθήσει την... αηδιαστική αυστραλιανή παράδοση και να πιει αλκοόλ μέσα από το παπούτσι του επάνω στη σκηνή!

Όπως είπε στο κοινό του ο Harry Styles, προτού κάνει την κίνηση και πιει ποτό μέσα από το παπούτσι του, το οποίο μετά ξαναφόρεσε: «Αυτή είναι μία από τις πιο αηδιαστικές παραδόσεις που έχω ακούσει». Το «shoey» το έχουμε ξαναδεί από τον οδηγό της Formula 1 Daniel Ricciardo, σε νίκη του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Harry Styles and Daniel Ricciardo is the bromance to end all bromances 🤗 pic.twitter.com/CrFPlvw4Dd