Πέθανε ο θρυλικός συνθέτης Burt Bacharach

Ο Burt Bacharach, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ποπ μουσικής, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο Bacharach έγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα “I Say A Little Prayer”, “Walk On By” και “What The World Needs Now Is Love”.

Ο καταξιωμένος συνθέτης πέθανε την Τετάρτη 8/2/2023, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Tina Brausam.

Ο Burt Bacharach στα Oscars το 1970/ AP Images

Βραβευμένα με έξι βραβεία Grammy και με τρία Oscar, τα τραγούδια του έχουν ηχογραφηθεί από περισσότερους από 1.000 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ο Bacharach θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες ποπ μουσικής του 20ού αιώνα.

