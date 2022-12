Anne Heche: Δεν ήταν υπό την επήρεια ουσιών όταν οδηγούσε!

Δείτε βίντεο από διάφορες εμφανίσεις της Anne Heche

Νέες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της Anne Heche, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People, το οποίο έχει στη διάθεσή του την αναφορά του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, κατά τη διάρκεια του τροχαίου που της στοίχισε τη ζωή της.

Η Anne Heche στα 61α Βραβεία Tony στη Νέα Υόρκη το 2007 /Φωτογραφία AP Images/Stuart Ramson

Αν κι οι εξετάσεις έδειξαν ότι η Heche είχε κάνει στο παρελθόν χρήση κοκαΐνης και κάνναβης, ήταν εντελώς νηφάλια όταν έχασε τη ζωή της.

«Στο αίμα της φάνηκε η παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, του ανενεργού μεταβολίτη της κοκαΐνης, που σημαίνει ότι είχε κάνει χρήση στο παρελθόν, αλλά όχι τη στιγμή της συντριβής. Επίσης, ανιχνεύθηκαν κανναβινοειδή στα ούρα της, αλλά όχι στο αίμα της. Οπότε κι αυτό αφορά προηγούμενη χρήση και όχι τη στιγμή του τραυματισμού», ανέφερε εκπρόσωπος του ιατροδικαστή.

Ποτρέτο της Anne Heche για την ταινία That's What She Said του 2012 /Φωτογραφία AP Images/Carlo Allegri

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε επίσης, πως η αιτία που την οδήγησε στον θάνατο ήταν τα σοβαρά εγκαύματα που έπαθε. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος, τα εγκαύματα ήταν τέτοιου βαθμού, που εμπόδισαν το σώμα της να απορροφήσει αποτελεσματικά οξυγόνο, γεγονός που την οδήγησε σε «ανοξική εγκεφαλική βλάβη» και τελικά, τη σκότωσε.

Θυμίζουμε ότι η Anne Heche άφησε την τελευταία της πνοή στις 11 Αυγούστου στο Λος Άντζελες σε ηλικία 53 ετών μετά από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, κι αφού «πάλευε» μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με μηχανική υποστήριξη.

