Μπρους Λι: Πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού;

Φως στα αίτια του θανάτου του θρυλικού Μπρους Λι, του άσου των πολεμικών τεχνών ρίχνει μια νέα έρευνα. Ο ηθοποιός και δάσκαλος των πολεμικών τεχνών «έφυγε» στα 32 του χρόνια από την ζωή από εγκεφαλικό οίδημα όπως προέκυψε από νεκροψία.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία το οίδημα αυτό θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε από μια αντίδραση του οργανισμού του δημοφιλούς ηθοποιού στη δραστική, αγχολυτική ουσία μεπροβαμάτη, που περιείχε το παυσίπονο Equagesic που λάμβανε ο Μπρους Λι.

Μια ομάδα ερευνητών από την Ισπανία με επικεφαλής την Priscilla Villalvaso θεωρεί ότι ότι το εγκεφαλικό οίδημα προκλήθηκε από υπονατριαιμία - μία ηλεκτρολυτική διαταραχή που προκαλείται από την ανεπάρκεια νατρίου στο αίμα.

All types of knowledge ultimately mean self-knowledge. pic.twitter.com/GKxzI2MHCn