«Μίλησε» το μετρητό: Συμβιβασμός του Baldwin με την οικογένεια της Hutchins

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Alec Baldwin κι η οικογένεια της αδικοχαμένης Halyna Hutchins, την οποία πυροβόλησε κατά λάθος στα γυρίσματα της ταινίας Rust το 2021, ήρθαν σε συμφωνία.

Φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας Rust όπου συνέβη το δυστύχημα! /Φωτογραφία AP Images

Συγκεκριμένα, ο Matthew Hutchins, σύζυγος της άτυχης Halyna, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία, ενώ θα λάβει και μέρος των κερδών της ταινίας.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η αρμοδία Εισαγγελέας ζήτησε και πήρε έκτακτη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την τραγωδία που έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου, όταν ο Baldwin κρατούσε το όπλο που σκότωσε τη 42χρονη κινηματογραφίστρια.

Η Halyna Hutchins που βρήκε τραγικό θάνατο πριν από έναν χρόνο /Φωτογραφία AP Images

«Έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμό, με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου, για την παράνομη υπόθεση θανάτου εναντίον των παραγωγών του Rust, συμπεριλαμβανομένων των Alec Baldwin, Rust Movie Productions και LLC. Ως μέρος αυτής της διευθέτησης, η υπόθεσή μας θα απορριφθεί. Τα γυρίσματα του Rust, του οποίου θα είμαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός, θα συνεχιστούν με όλους τους αρχικούς βασικούς ήρωες τον Ιανουάριο του 2023. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου να εμπλακώ σε κατηγορίες ή να αποδώσω ευθύνες (στους παραγωγούς ή τον κ. Baldwin). Όλοι πιστεύουμε ότι ο θάνατος της Halyna ήταν ένα τρομερό ατύχημα. Είμαι ευγνώμων που οι παραγωγοί και η ψυχαγωγική κοινότητα συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο τελευταίο έργο της», ανέφερε ο Hutchins σε δήλωσή του.

Ο Alec Baldwin πρωταγωνίστησε στο πιο σοκαριστικό σκάνδαλο του τελευταίου χρόνου /Φωτογραφία AP Images

Με τη σειρά του, ο δικηγόρος του Alec Baldwin τόνισε ότι: «Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία, όλοι ακολούθησαν την επιθυμία να κάνουν ό,τι καλύτερο για τον γιο της Halyna. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επίλυση αυτής της τραγικής και οδυνηρής κατάστασης».

