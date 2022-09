Ζιζέλ: «Έκανα το καθήκον μου απέναντι στον άντρα μου»

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του ζευγαριού

Η Βραζιλιάνα καλλονή Ζιζέλ Μπούντχεν και ο άσος του NFL, Τομ Μπρέιντι, έπειτα από 13 χρόνια έγγαμου βίου και έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους, όπως επιβεβαιώνουν πηγές και δημοσιεύματα που τους θέλουν να χωρίζουν οριστικά.

Για πιθανό χωρισμό υποστηρίζουν πηγές όσον αφορά στον γάμο της Ζιζέλ και του Τομ Μπρέιντι, λόγω της επιστροφής του τελευταία στα γήπεδα / Φωτογραφία: AP

Μάλιστα, το CNN υποστήριξε ότι το ζευγάρι περνά μία αρκετά δύσκολη περίοδο και γι'αυτόν τον λόγο η Ζιζέλ έχει μετακομίσει στη Βοστώνη. Πηγή από το κοντινό περιβάλλον τους δήλωσε ότι «αντιμετωπίζουν συζυγικά ζητήματα» και επιθυμούν να περάσουν χρόνο χωριστά.

Μάλιστα, το 42χρονο σούπερ μόντελ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Elle δε δίστασε να σχολιάσει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη σχέση της με τον Τομ Μπρέιντι, υποστηρίζοντας ότι μετακόμισε στη Βοστώνη για να κυνηγήσει τα όνειρά της.

The situation between Tom Brady and Gisele is reportedly so bad the famous couple is currently living apart from one another in separate houses after TB12's return to the football field has caused a rift at home. https://t.co/qf9MLN773V