Η Ζιζέλ έφυγε από το σπίτι - Ο άγριος καβγάς με τον σύζυγό της

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του ζευγαριού

Για χωρισμό κάνουν λόγο πηγές όσον αφορά στον γάμο της Ζιζέλ και του Τομ Μπρέιντι. Η απόφαση του θρύλου του NFL να επιστρέψει στα γήπεδα λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, φαίνεται να ήταν η αιτία να εγκαταλείψει το σούπερ μόντελ το σπίτι τους.

Ο 45χρονος σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από τη δράση στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο σχεδόν δύο μήνες μετά ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα των Μπακανίερς, κάτι που φαίνεται πως εξόργισε τη σύζυγό του, σύμφωνα με την Page Six.

«Αυτούς τους δύο μήνες συνειδητοποίησα πως η ζωή μου είναι στο γήπεδο και όχι στις κερκίδες. Αυτή η στιγμή θα έρθει αλλά, όχι τώρα. Αγαπώ τους συμπαίκτες μου και την υποστηρικτική μου οικογένεια. Αυτοί τα κάνουν όλα πιθανά. Επιστρέφω για την 23η μου σεζόν στην Τάμπα. Κάτι έχω αφήσει μισοτελειωμένο», είχε ανακοινώσει μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm