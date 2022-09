Βασίλισσα Ελισάβετ: Το άλλο πρόσωπο της γιαγιάς–Η σχέση με τα δισέγγονά της

Η βασίλισσα Ελισάβετ ένιωθε μέσα της ισχυρή την ευθύνη του καθήκοντος, καθώς από πολύ νεαρή ηλικία ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα της. Γι’ αυτό πολλές φορές είχε χαρακτηριστεί, ψυχρή, ανέκφραστη, ακόμα και σκληρή, ειδικά όταν έγινε γνωστός ο τραγικός θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Για τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, η Ελισάβετ ήταν μια τρυφερή γιαγιά

Ωστόσο, πίσω από τις βαριές πόρτες του Μπάκιγχαμ, η Ελισάβετ ήταν μια μητέρα που ανησυχούσε για τα παιδιά της και πολλά χρόνια αργότερα μια τρυφερή γιαγιά και προγιαγιά.

Η Ελισάβετ είχε τέσσερα παιδιά, τον Κάρολο, την Άννα, τον Άντριου και τον Έντουαρντ. Τα παιδιά της απέκτησαν με τη σειρά τους από δύο παιδιά, με την βασίλισσα να γνωρίζει οχτώ εγγόνια και δώδεκα δισέγγονα.

Here's a beautiful picture of Her Majesty and the Duke surrounded by their great - grandchildren. ❤ pic.twitter.com/bGv1j9hxNe — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) April 14, 2021

Η Gran Gran, όπως την αποκαλούσε ο πρίγκιπας Τζορτζ ήταν για τα εγγονία της και τα δισέγγονά της η γλυκιά γιαγιά που την αγαπούσαν όλοι, ενώ είναι γνωστή η ξεχωριστή αγάπη που της είχε ο πρίγκιπας Χάρι.

Τα τελευταία χρόνια που η Ελισάβετ είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, είχε περισσότερο χρόνο για να τον μοιραστεί με τους μικρούς απογόνους της και σίγουρα περισσότερο, από ό,τι είχε όταν τα δικά της παιδιά ήταν μικρά.

Τις τελευταίες εβδομάδες επίσης ο πρίγκιπας της Κορνουάλης, Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ είχαν μετακομίσει σε απόσταση αναπνοής από το Ουίνδσορ, σε μια προσπάθεια να περνούν περισσότερο χρόνο με τη γιαγιά Ελισάβετ ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούι.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως με τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν, οι οποίοι αποφάσισαν να ζήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μακριά από την πίεση της βασιλικής οικογένειας.

Happy 9th Birthday to Prince George🥳🎂🎉❤️❤️ pic.twitter.com/jOZ85jWGRc — 🌱🌳Aileen🏞️🧘🏻‍♀️ (@jandai8) July 22, 2022

Πάντως η γιαγιά Ελισάβετ, όπως έχει γίνει γνωστό φρόντιζε να μιλά τακτικά με βιντεοκλήσεις με τον Χάρι και να βλέπει έτσι πώς μεγαλώνουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ.

The Duke and Duchess have named their adorable little boy, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. 💕 pic.twitter.com/JmJcBwahzn — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) May 8, 2019

Για τη γνωριμία της μάλιστα με το τελευταίο της δισέγγονο, τη Λίλιμπετ, που πήρε και το ψευδώνυμο με το οποίο την φώναζε ο σύζυγός της, Φίλιππος, και οι πολύ στενοί της άνθρωποι έχουν χυθεί τόνοι μελάνης.

Η Λίλιμπετ Νταϊάνα Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 2021 στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Όταν γεννήθηκε, η ευτυχισμένη προγιαγιά έστειλε συγχαρητήρια μηνύματα στο ζευγάρι. Το κλίμα ενθουσιασμού όμως άλλαξε όταν άρθρο της New York Post ανέφερε ότι ο Χάρι κάλεσε τη βασίλισσα για να τη ρωτήσει αν μπορούσε να ονομάσει την κόρη του Λίλιμπετ.

Joining Her Majesty The Queen and other members of The @RoyalFamily to watch a very special flypast for the start of the #PlatinumJubilee ✈️ 🇬🇧 pic.twitter.com/V6yJm18OUd — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 2, 2022

Όμως εργαζόμενος στο παλάτι, διέψευσε το ρεπορτάζ, λέγοντας στο BBC ότι οι Σάσσεξ δεν ρώτησαν ποτέ τη βασίλισσα αν είχε αντίρρηση να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο όνομα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν μέσω των δικηγόρων τους διέψευσαν το ρεπορτάζ του BBC, περιγράφοντάς το ως «ψεύτικο» και «δυσφημιστικό».

Here's an adorable photo of Lilibet, on her 1st birthday on Saturday at Frogmore Cottage on the Windsor Castle estate. pic.twitter.com/8gsuvYi9nn — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) June 6, 2022

Στο παλάτι επικράτησε ακόμα μεγαλύτερος εκνευρισμός όταν φίλοι του Χάρι και της Μέγκαν αποκάλυψαν πως η βασίλισσα Ελισάβετ γνώρισε για πρώτη φορά τη Λίλιμπετ μέσω βιντεοκλήσης.

Η μικρή συνάντησε τελικά από κοντά τη συνονόματη προγιαγιά της τον Ιούνιο του 2022, όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο για τον εορτασμό των 70 χρόνων της στον βρετανικό θρόνο.

Ωστόσο, η Ελισάβετ φέρεται να απαγόρευσε στον Χάρι και τη Μέγκαν να απαθανατιστεί η στιγμή από φωτογράφο, καθώς έκρινε ότι ήταν μια ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση.

