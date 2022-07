Lana Del Rey: Άντρας συνελήφθη για την κλοπή του πολυτελούς αυτοκινήτου της

Θύμα κλοπής έπεσε η διάσημη τραγουδίστρια Lana Del Rey, αφού άντρας της έκλεψε ένα πολυτελές αμάξι Jaguar, όταν επισκέφθηκε το σπίτι της. Πρόκειται για τον Eric Everardo, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΜΖ, επισκέφθηκε το σπίτι της σταρ δύο φορές!

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η ίδια, σε επίσκεψη του νωρίτερα μέσα στον μήνα. o θρασύτατος stalker της άφησε ένα γράμμα μέσα σε μια τσάντα όπου εξέφραζε την επιθυμία την επισκεφτεί ξανά.

Η Del Rey τόνισε πως στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου ο άντρας είχε επικοινωνήσει με την αδερφή της, γράφοντας αντίστοιχο περιεχόμενο μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον stalker, ενώ δικαστής στο Λος Άντζελες του επέβαλε περιοριστικά μέτρα, απαγορεύοντας του να πλησιάζει την Lana Del Rey την αδερφή και τον αδερφό της σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Επιπλέον, του απαγόρεψε οποιαδήποτε εκ νέου επικοινωνία μαζί τους.

Lana Del Rey claims she has a stalker on her hands, and she's just got court-ordered protection against him. https://t.co/2LeR6EAPJD