Βασίλισσα Ελισάβετ: Χαμογελαστή στην πρώτη εμφάνιση μετά από καιρό

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία γύρω από την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ, μιας και απουσίαζε από αρκετά σημαντικά γεγονότα.

Έπειτα από αρκετό καιρό η 96χρονη μονάρχης πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Royal Windsor Horse Show. Για αρκετή ώρα παρέμεινε στο αυτοκίνητό της και παρακολούθησε από εκεί την παρέλαση των αλόγων.

After missing the State Opening of Parliament, there had been speculation that she would not attend the annual event, which is one of the highlights of her year 🐴 #PlatinumJubilee pic.twitter.com/RoNyMSPsxc